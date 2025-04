¿Qué estrellas de la MLB están usando el bate "torpedo" en la temporada de 2025?

A pesar de todo el revuelo que ha causado desde el fin de semana por el uso de los bates “torpedo” -básicamente por el récord de jonrones de los Yankees de Nueva York-, este nuevo modelo no era un secreto en MLB.

“Han estado de moda durante el último año, más o menos, con muchos jugadores probándolos durante el invierno en diferentes instalaciones”, dijo un ejecutivo de la Liga Nacional al portal de MLB.com.

“Creo que a algunos les podrían gustar, pero también he hablado con jugadores a quienes simplemente no les gustan para nada. Los Yankees les están dando mucha publicidad con su rendimiento hasta ahora, pero no eran un secreto en la industria antes de este fin de semana”, agregó sobre los "torpedos"

La liga cerró toda discusión sobre la legalidad de estos maderos desde el primer día. Una inspección al bate de Anthony Volpe confirmó que se ajustan a las reglas, a pesar de que la diferencia con uno tradicional es notoria.

“Major League Baseball confirmó el domingo que estos bates no violan las reglas de la liga ni los reglamentos de los proveedores de bates. La Regla 3.02 establece que los bates no pueden superar las 2.61 pulgadas de diámetro ni las 42 pulgadas de largo”, se lee en un trabajo de Bryan Hoch.

Esto no ha evitado el debate -sobre todo entre algunos lanzadores- con respecto a si dan ventaja a los bateadores. Y aunque se habla de ellos como “los bates de los Yankees” (y sí, hay al menos cinco jugadores titulares en el conjunto del Bronx que los usan) hay dos consideraciones: en primer lugar, no son los utilizados por todo el roster de Aaron Boone y en segundo lugar, hay peloteros de varios equipos sumándose a este nuevo modelo.

El día que los Yankees impusieron la marca para la franquicia de Nueva York con 9 cuadrangulares en un partido, tres de los jonroneros del día usaron bates tradicionales incluyendo al capitán Aaron Judge, que lleva cuatro esta campaña y que se ha negado a utilizar los “torpedos”: “Tal vez más adelante, si siento que pierdo algo, pruebe alguna de esas opciones. Pero creo que ahora mismo estoy bien como estoy”.

Hay cerca de 20 jugadores en Grandes Ligas usando los bates “torpedos” y, si se revisan los números, la mayoría de ellos sigue sin conectar su primer vuelacercas de la temporada: