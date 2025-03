¿Quién ganó la pelea George Foreman vs. Muhammad Ali?

Cuando los aficionados del boxeo piensan en una pelea inolvidable, seguramente la que viene a sus mentes es la que George Foreman y Muhammad Ali protagonizaron el 30 de octubre de 1974, y que tuvo como ganador al segundo, con lo cual el resultado fue sin dudas inesperado.

A la contienda, que se llevó a cabo en Kinshasa, Zaire, África, Foreman llegó como el campeón mundial. Por esto era el amplio favorito, pero su colega dio el batacazo y ganó por nocaut en el octavo asalto, recuperando de esta manera el título.

Antes de que los pugilistas se encontraran en el cuadrilátero, el fantasma de la suspensión acechó. Resulta que "Big George" se había lastimado la ceja derecha mientras entrenaba, y por eso el reglamento indicaba que debía posponerse el evento.

“Cierren las rutas, cierren los aeropuertos. De aquí no sale nadie hasta que Foreman se cure y se pueda hacer la pelea. Es una orden”, afirmaba en ese entonces Mobutu Sese Seko, presidente del país organizador y quien en ese momento puso en juego su prestigio.

Finalmente, los peleadores concretaron la disputa que por supuesto se convirtió en lo más visto en televisión durante ese año, con 1.000 millones de personas pendientes. Esto fue además una marca histórica, teniendo en cuenta que la llegada del hombre a la luna había sido seguida por 600 millones.

A tal punto llegó la importancia de esta pelea, que el director de cine Leon Gast decidió hacer un documental llamado "When We Were Kings", que relata con detalle todo lo sucedido alrededor del acontecimiento. La producción ganó un Oscar y los peleadores subieron a recibirlo, mientras eran aclamados por las estrellas de Hollywood.

Foreman reconoció que haber perdido contra Ali fue "el momento más vergonzoso" de su vida y que fue una sombra en su carrera. La derrota desencadenó en que la estrella se alejara durante dos años del ring, sumido en la incredulidad de lo que sucedió.

Su colega, por su parte, dijo tras la victoria: "Alá me dio fuerzas, sin él no soy nada. Soy el más grande de todos los tiempos. Foreman golpea como un niño, no me ha hecho el menor daño".