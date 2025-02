Rafael Devers aclara la polémica con Alex Bregman por la tercera base de los Medias Rojas

El tema de moda en la primavera es quién será el tercera base del conjunto de los Medias Rojas de Boston. Por un lado está Alex Bregman, Guante de Oro en 2024, y por el otro, Rafael Devers, la principal estrella ofensiva del equipo.

Devers dejó claro hace algunos días que su posición es la de antesalista, mientras que Bregman llegó al equipo para continuar con su excelsa carrera en la esquina caliente, el lugar que defendió en sus 9 años de carrera con los Astros de Houston.

Devers volvió a hablar del tema y dijo que no quiere que se vuelva una distracción para él y para el equipo. Está enfocado en que los Medias Rojas tengan los mejores resultados en este 2025, después de una temporada en la que no alcanzaron los playoffs.

“Siento que dije todo lo que necesitaba decir ese día”, dijo Devers a Chris Cotillo de MassLive. “Sigo sintiéndome de la misma manera. No estoy frustrado. No tengo la necesidad de estar frustrado por nada con nadie… Mi familia está bien".

“Mis hijos están bien. No tengo ninguna razón para estar frustrado por nada. No escucho lo que se dice. No presto atención a lo que se dice. Simplemente sé de lo que soy capaz. Soy feliz siendo así”.

Devers sorprendió a todos declarando que su posición era la antesala justo después de que el equipo anunciara la contratación de Bregman. Desde el año pasado se viene hablando de mover al dominicano a la inicial o al puesto de bateador designado.

“La tercera base es mi posición”, dijo Devers a los periodistas. “Es lo que he jugado. No sé cuáles son sus planes. Sé que tuvimos una conversación. Dejé en claro cuáles eran mis deseos y lo que suceda a partir de ahora, no lo sé”.

New faces and established stars shine at @RedSox Photo Day:



🔴 Alex Bregman

🔴 Garrett Crochet

🔴 Rafael Devers

🔴 Jarren Duran pic.twitter.com/2UzifZP35s — MLB (@MLB) February 27, 2025

De hecho, el jugador ha sido insistente con el tema. “Como he estado diciendo, es mi posición y no voy a cambiar por capricho”, comentó Devers, según Jen McCaffrey de The Athletic.

Esta semana, Devers cuestionó a la prensa por darle tanta importancia a sus comentarios y que esta situación de los Medias Rojas se haya vuelto viral.

“Realmente no sé por qué esto se está convirtiendo en una historia tan grande”, dijo Devers a Cotillo. “Somos un equipo y nos comunicamos entre nosotros. Creo que lo más importante es que tengamos una buena química juntos. Como siempre he dicho desde el primer día, lo más importante para mí es que ganemos. Esa es mi posición”.