Real Madrid vs. FC Barcelona: ¿A qué equipo benefició más el ex árbitro Mateu Lahoz?

Antonio Mateu Lahoz tuvo un largo historial en el fútbol español, donde dirigió varios partidos protagonizados por el Real Madrid y el FC Barcelona, los equipos más importantes de ese país. El paso por el árbitro tuvo varios momentos polémicos, muchos de los cuales toman relevancia hasta hoy.

2023 fue el último año en el que el valenciano ejerció como profesional y su despedida fue muy emotiva, con el aplauso al unísono entre todos los que estuvieron presentes en el último partido que dirigió. Hoy su actividad tiene como foco a los medios de comunicación, donde se desempeña como comentarista.

Uno de los jugadores con los que más desencuentros tuvo este hombre fue Lionel Messi, tanto en el marco de LaLiga como en otros torneos. El más reciente fue en el Mundial de Qatar 2022, cuando el argentino lo criticó por haber dado demasiadas sanciones a la albiceleste durante el partido contra Países Bajos.

“Mucha bronca, creo que no era para que termine así. No quiero hablar del árbitro. Después te sancionan, no puedes ser sincero", fue lo que dijo Leo sobre el español, aunque cuando era estrella del Barça también lo sufrió.

A continuación se muestran los resultados de los juegos de los culés y el Real Madrid, cuando este árbitro estuvo al mando:

Resultados del Real Madrid con el árbitro Antonio Mateu Lahoz

Tomando en cuenta todas las competiciones, el colegiado dirigió 18 encuentros disputados por los merengues. De estos, 12 terminaron en victoria, más 3 empates y 3 derrotas.

Resultados del FC Barcelona con el árbitro Antonio Mateu Lahoz

20 fueron los encuentros que Mateu Lahoz tuvo a su cargo. De ese total, 11 fueron ganados por los blaugranas, además de que empataron 5 y perdieron 4.

Este análisis, hecho por el sitio especializado Transfermarkt, da cuenta de que no hay demasiada diferencia entre las victorias de cada club. En lo que ambos sí coinciden es que el colegiado reconoció haber cometido errores durante el ejercicio de su oficio y según opinó eso sucede porque la Real Federación Española de Fútbol no los defiende y acompaña, algo que por supuesto generó múltiples reacciones.