La respuesta de Rafael Devers sobre si jugará los 162 partidos de los Medias Rojas como bateador designado

Con un comienzo de temporada tan decepcionante de Triston Casas, la prensa y los analistas deportivos se han comenzado a preguntar si vale la pena que Rafael Devers de mantenga en el puesto de bateador designado.

Distintos medios han sugerido que los Medias Rojas de Boston deberían colocar a Devers en el campo de juego, ya que eso le podría servir de motivación para tener mejores números ofensivos.

Cabe recordar que en la pretemporada perdió la batalla por defender la tercera almohadilla con Alex Bregman y se quejó abiertamente de jugar como bateador designado, ya que considera que eso es un retroceso en su carrera.

111.1 MPH off the bat

422 feet



Rafael Devers, ladies and gentlemen! pic.twitter.com/uMKIAgmKny — Red Sox (@RedSox) April 29, 2025

Sin embargo, Devers reconoce que el año pasado sufrió molestias físicas por jugar en la defensa y apenas promedió .202 de average en los últimos 42 partidos por sus dolencias, jugando en la esquina caliente.

"Me siento bien. Me siento sano", dijo Devers a través del traductor Carlos Villoria Benítez. "No se sabe qué va a pasar durante la temporada. Pero en este momento... me siento muy bien. Me siento sano. Siento que puedo hacerlo".

Devers batea para .225 y es líder en ponches en todas las Grandes Ligas con 40. Tiene 5 jonrones y 19 carreras remolcadas hasta ahora y se abre la posibilidad de que reciba algunos días de descanso para ver si mejora su rendimiento ofensivo.

"Hablamos un poco de ello el otro día", dijo el manager Alex Cora. "Le pregunté. Le dije: 'Oye, cuando necesites un día libre, sólo avísame. Obviamente, ser el bateador designado no significa que tengamos que jugarte 162 juegos. Así que está entrenando duro. Está haciendo muchas cosas en el gimnasio y todo eso, así que tenemos que ser inteligentes al respecto. Pero una de las razones por las que es el bateador designado es porque queremos mantenerlo en la alineación. Eso es lo más importante".