Ronald Acuña Jr. explica su estrategia para robar bases en la temporada 2025

Después de dos operaciones de rodilla, Ronald Acuña Jr. cuidará más su físico en 2025, ya que sabe que lo más importante es terminar la campaña sin lesiones. La estrella de los Bravos de Atlanta confesó que su cantidad de bases robadas bajarán.

"Yo he pasado por muchas lesiones. Soy un jugador que no se miente. Ahora solo voy a salir a robar cuando el juego lo amerite. Si estamos empatados, en el séptimo inning y me toca estar en base, voy a salir. Pero no va a ser como antes, que cada vez que estaba en primera ya intentaba ir a segunda", explicó el jardinero en conversación con el medio Sports Venezuela.

Es lógico el pensamiento de Acuña Jr. y muy maduro. El jardinero se perdió casi toda la temporada 2024 por una lesión en la rodilla, después de haber conquistado el MVP en 2023, gracias a ser el primer jugador 40-70 en las Grandes Ligas.

El béisbolista Venezolano Ronald Acuña Jr, ÚNICO, HISTÓRICO 4️⃣0️⃣-7️⃣0️⃣.

Primer jugador en la historia de la MLB en conectar 40 Home Runs y robar 70 bases en una temporada regular.

En esa campaña, Acuña Jr. terminó con 73 bases robadas y conectó 41 cuadrangulares. Ahora las proyecciones propias del jugador hablan de que buscará conquistar 30 bases en la campaña y que lo hará siempre y cuando sea una ventaja significativa para su club.

El venezolano es considerado uno de los mejores jugadores de la MLB, gracias a la capacidad que tiene para brillar en varias facetas del juego. Entrará a su octava temporada en el mejor beisbol del mundo, con 26 años de edad.

Las proyecciones de Baseball Reference le dan una campaña de .294 de promedio, con 15 jonrones, 44 carreras remolcadas, 28 bases robadas en 385 turnos.