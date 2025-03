Ronald Acuña Jr. sobre Juan Soto: "La gente quiere ponernos como enemigos"

Ronald Acuña Jr. siempre habla muy bien de Juan Soto, pese a las comparaciones que siempre existen entre dos peloteros de la misma generación que han brillado desde que consumieron su primer turno en las Grandes Ligas.

Acuña Jr. ya tiene un MVP en su carrera, pero las lesiones han afectado notablemente su desempeño, mientras que Soto acaba de firmar con los Mets el acuerdo más importante y lucrativo de la historia, con 15 años y 765 millones de dólares.

"Creo que es una bonita rivalidad contra los Mets y más ahora que está Juan Soto. La gente en redes lo que viven es comparándonos. Nosotros somos muy maduros. La última vez que fui a San Diego, me invitó a su casa, comí con su abuela, así que es como mi familia. Es incómodo las comparaciones de la gente", dijo Acuña Jr. sobre su buen amigo Juan Soto para El Extrabase.

¡Cada vez más cerca de volver!



Ronald Acuña Jr. prepara su regreso con los Bravos de Atlanta. En esta grata conversación nos contó sobre su proceso, como ha madurado gracias a la paternidad y su dominio del inglés. También habló sobre su sana rivalidad con Juan Soto y el… pic.twitter.com/Qo0dTAvxmd — El Extrabase ⚾️ (@ElExtrabase) March 7, 2025

Acuña Jr. se recupera de su segunda operación de rodilla en su carrera, por la que se perdió casi todo el 2024. Un año antes, consiguió ser el primer jugador 40-70 en la historia, que le permitió ganar el MVP de la Liga Nacional.

Todavía no hay una fecha para el regreso a los terrenos de juego de Acuña Jr., pero está dispuesto a jugar en el Opening Day, aunque sabe que no está en sus manos. "Si ellos me ponen el calendario, yo quiero estar listo para el primer día, pero es cuando los Bravos me digan. Estaré listo para jugar cuando me digan", explicó Acuña Jr.

Soto, por su parte, jugará su primera campaña con los Mets, después de un gran año en el que llevó a los Yankees a su primera Serie Mundial en 15 años.