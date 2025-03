Sandy Alcántara vs. Dylan Cease: ¿A quién deberían obtener los Yankees para suplir a Gerrit Cole?

Gerrit Cole tiene pautado someterse a una operación Tommy John de codo este martes, por lo que no lanzará en todo el 2025 con los Yankees de Nueva York. Es ahí donde entran en escena Sandy Alcántara y Dylan Cease.

En efecto, tanto el dominicano de los Marlins de Miami como el brazo de los Padres de San Diego surgen como las mejores alternativas para la gerencia de los Mulos si de verdad quieren conseguir un sustituto de garantías del ganador del Cy Young de la Liga Americana en 2023 y quien no volverá al montículo hasta al menos la primavera del 2026.

De hecho y a pesar de que sus clubes no lo han admitido públicamente, Alcántara y Cease han sido puestos en el mercado por distintos motivos. Quien ganara el Cy Young de la Liga Nacional en 2022 podría formar parte del grupo de jugadores que los Marlins traspasen de acá al verano en pro de continuar con su reestructuración, mientras que el ex Medias Blancas de Chicago probará la agencia libre en noviembre, así que los Padres no desean verlo partir "gratis" a sabiendas de que no le extenderán el contrato.

El quisqueyano de 29 años es una opción bastante valedera para los Yankees dado que, aunque reaparecerá tras no pitchear en la justa pasada precisamente a raíz de una Tommy John, está bajo control laboral hasta 2027. En consecuencia, la directiva del Bronx meditaría sacrificar incluso dos prospectos cotizados en vías de adquirir a un brazo de jerarquía y que pronto (27 de marzo) romperá el récord de aperturas en Opening Day con Miami (5).

Por si fuera poco, el dos veces All Star tiene 2.88 de efectividad vitalicia en 106.0 entradas contra los equipos de la División Este de la Liga Americana, mientras que su promedio en carreras limpias sube un poco, a 3.39, enfrentando a los rivales del conjunto del Bronx en el citado segmento.

A su vez, Cease ha sido de los abridores más consistentes de todo MLB en las recientes tres contiendas, tanto que finalizó segundo en la lucha al Cy Young del joven circuito en 2022, y cuarto en la vieja conferencia durante 2024.

Asimismo, el todavía as de los religiosos ostenta un buen 3.29 de efectividad en 194.1 actos frente a las cinco franquicias del Este en la Liga Americana; en tanto que si se saca de la operación a los Bombarderos de Bronx, el PCL se reduce a un notable 2.82 en 160.0 capítulos.

Sin dudas, el tren directivo de los Yankees acertaría adquiriendo en cambio a Sandy Alcántara o a Dylan Cease y convertir a cualquiera de estos en el encargado de maquillar la ausencia de Gerrit Cole en 2025. La diferencia es que el alto ejecutivo Brian Cashman tiene menos que perder con el dominicano, quien se mantendría al servicio del club durante un buen tiempo, sin el riesgo de que se marche a la agencia libre.