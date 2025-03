Stephen Smith revela lo que haría ante una posible agresión de LeBron James

La NBA se encuentra sacudida por el escándalo mediático que protagonizan Stephen Smith y LeBron James. Todo comenzó cuando la estrella increpó al periodista por el trato que le da a su hijo Bronny, y ahora este le contestó.

El máximo anotador histórico de la liga estadounidense de baloncesto fue captado por las cámaras mientras le recriminaba al comunicador: "Te lo voy a decir una sola vez: deja a mi hijo fuera de esta mier...". Lo hizo antes del partido de Los Angeles Lakers vs. New York Knicks, del pasado 7 de marzo y el video se volvió viral.

Stephen A Smith says he would’ve swung on LeBron



“If that man would’ve put his hands on me. I would’ve immediately swung on him. Immediately.”



(h/t @gifdsports )



pic.twitter.com/PwMkLrRZYL — NBACentral (@TheDunkCentral) March 26, 2025

Luego de eso, Smith usó su programa para decir: "LeBron me confrontó por lo que he dicho sobre su hijo (Bronny). No tenía intenciones de hablar de esto. Pero se hizo viral y tengo que hacerlo". Además añadió: "El que me habló anoche no fue un jugador de baloncesto, fue un padre. Por eso no puedo estar molesto con LeBron James. Es un gran hombre de familia, un gran padre y se preocupa por su hijo".

La cuestión sin embargo no quedó ahí, ya que El Rey hace unas horas dio una entrevista a The Pat McAfee Show, donde dijo de forma irónica: "Él está como en una gira de Taylor Swift ahora mismo. Empezó con: ´No quería hablar de ello... pero desde que salió el video siento la necesidad de hacerlo'. No podías esperar a que saliera el video para poder hablar de ello".

“He’s like on a Taylor Swift tour run right now…He couldn’t wait for the video to come out...”



- LeBron on Stephen A. Smith



(Via @PatMcAfeeShow )



pic.twitter.com/Ex7qQD9Vi3 — NBACentral (@TheDunkCentral) March 26, 2025

Además aprovechó para dejar en claro que el problema con el periodista es que no hace una crítica seria del desempeño deportivo de su hijo, sino que se toma todo lo relacionado con él "a modo personal" y por eso sale a defenderlo.

La figura televisiva sigue teniendo cosas para decir sobre esto, ya que aseguró: "Si ese hombre me hubiera puesto las manos encima, le habría dado un puñetazo. Inmediatamente". Por supuesto sus palabras fueron tomadas como una amenaza al astro, aunque él las recibió con humor en redes sociales, actitud que replicó su hijo Bronny.