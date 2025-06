Últimas noticias y rumores de Yankees | Revelan el plan para sustituir a Luke Weaver, Aaron Judge y más

Últimas noticias y rumores de Yankees de Nueva York

Los Yankees de Nueva York todavía están asimilando el golpe que significa la lesión de Luke Weaver, que se había convertido en el líder del bullpen en esta temporada de MLB.

El manager Aaron Boone dejó saber el martes a los periodistas de Grandes Ligas cuál es el plan que han contemplado para sobrellevar la ausencia del derecho en el próximo mes.

No es otro que lo que se vio ante los Guardianes en Yankee Stadium: regresar a Devin Williams al rol que había perdido, con el reinstalado Fernando Cruz como respaldo.

“Ha estado lanzando muy bien la pelota durante casi todo el mes. No espero que eso cambie ahora que su rol ha cambiado un poco”, dijo Boone sobre Williams. “Este tipo de jugador sabe lo que hace. Creo que tiene mucha confianza. Aunque le hicieron una carrera esta noche, creo que su confianza y convicción en sus lanzamientos se mantuvieron durante toda la salida”.

Williams se anotó su sexto salvamento de la temporada, no sin angustias, porque permitió un par de hits y una carrera.

Promueven a ex prospecto de los Cachorros de Chicago

Un reporte de Gary Phillips para el New York Daily News informa que el jardinero Brennen Davis fue promovido al Scranton/Wilkes-Barre RailRiders, la sucursal Triple A de los Yankees, tras conectar dos jonrones en ocho juegos con el equipo Doble A, el Somerset.

Davis fue clasificado como uno de los 100 mejores prospectos por MLB Pipeline (78), Baseball Prospectus (92) y Baseball America (94) antes de la temporada 2020, pero después de años castigado por lesiones los Cachorros de Chicago los designaron para asignación en noviembre de 2024.

Los Yankees lo incorporaron a las ligas menores en diciembre y comenzó su temporada 2025 en la Liga Complex de Florida el mes pasado, con un OPS de 1.576 en 21 turnos al bate para ascender al Somerset. Su OPS con los Patriots fue de de .890.

¿Irán por Brandon Lowe en el mercado de cambios?

Jazz Chisholm mostró que llegó en su mejor forma tras superar el desgarro en el oblicuo y DJ LeMahieu finalmente está bateando con regularidad, pero todavía hay analistas que piensan que los Yankees irán por un infielder.

Uno de ellos, además, cree que el escogido será Brandon Lowe, el segunda base de los Rays de Tampa Bay que fue All Star en 2019 y batea para .242 con 11 jonrones, 31 carreras impulsadas y un OPS de .725.

“Las estadísticas de Lowe en el Yankee Stadium son, sin duda, desastrosas”, escribió Jeff Passan para ESPN. “Pero su bate zurdo y el corto porche del jardín derecho se sienten como una combinación perfecta”.

La clave del cambio de Carlos Rodón

Carlos Rodón parece estar en una misión, la de hacer olvidar por completo el desastre de su primer año en Nueva York, En 2024 ya dio un aviso, pero en esta temporada ha sido el lanzador dominante que tanto esperaban los Yankees.

El zurdo habló en The Show Podcast con Joel Sherman y Jon Heyman sobre lo agotadora que fue esa temporada de debut. “Fue dura. Largos viajes a casa, mucho tiempo en mi cabeza, pensando en qué estaba mal, por qué no podía mejorar”, dijo Rodón. “Ojalá hubiera sido mejor en ese momento. Pero no lo fui”.

Consultado sobre cuál fue la clave para cambiar, no dudó en apuntar al aspecto mental: “No me rindo. Nunca lo he hecho", dijo Rodón. "Simplemente no está en mi naturaleza”.

Aaron Judge y su mensaje a Juan Soto

El capitán de los Yankees, Aaron Judge, dio una entrevista a Bob Nightengale del USA Today, y declaró que está contento de no tener que lidiar con los mismos abucheos que Juan Soto en el Yankee Stadium.

“Aquí es donde siempre quise estar, especialmente después de ser seleccionado”, dijo Judge. “Este es mi hogar. Pero si mirara hacia atrás y hubiera firmado con los Padres o con los Gigantes, podría ser un poco diferente. Podría haber sido abucheado como Soto, así que estoy contento con mi decisión”.