Yankees imponen récord histórico en MLB con 18 jonrones en los 4 primeros juegos de la temporada

Los Yankees de Nueva York comenzaron la temporada a un ritmo jonronero jamás visto en la historia de la MLB, ya que sus 18 cuadrangulares en sus primeros cuatro partidos de la campaña son un récord en la instancia.

Toda esta revolución de poder en el Bronx llega justamente con la polémica -innecesaria- del uso de los bates "torpedos", los cuales han creado suspicacia en las Grandes Ligas por su atípica forma, la cual incrementa la masa en la zona de contacto de los mismos.

Aaron Judge ha conectado 4 jonrones, Anthony Volpe y Jazz Chisholm Jr. 3, Austin Wells y Ben Rice 2, y Paul Goldschmidt, Cody Bellinger, Oswald Peraza y Jasson Domínguez uno cada uno.

Con sus 18 cuadrangulares, los Yankees impusieron un nuevo récord de HR en los primeros 4 juegos de un equipo en una temporada en MLB.

"Al final, lo importante es el bateador, no el bate. Se trata del bateador y sus coaches. Me complace ayudar siempre a esos chicos a mejorar un poco, pero al final depende de ellos hacer buenos swings y esforzarse al máximo cada día; así que el mérito es de ellos", señaló el creador de los bates Aaron Leanhardt a la agencia AP.

"Siempre dejo que los jugadores hablen de sus propias experiencias. No voy a involucrar a nadie en esto, pero definitivamente hubo jugadores de las Grandes Ligas y de las menores en 2023 que me hicieron preguntas; me ofrecieron consejos de diseño y me hicieron demostraciones. Hicimos pruebas al principio, pero no surgieron efecto".