Aaron Leanhardt es un físico que hoy en día trabaja como coordinador de campo en los Marlins de Miami, pero que en el pasado reciente representó a los Yankees de Nueva York.

A sus 48 años, quien fuera profesor de la Universidad de Michigan, aclaró la polémica en torno a los "bates torpedos", creados bajo su idea par de años atrás mientras trabajaba para la popular organización del Bronx.

"Al final, lo importante es el bateador, no el bate. Se trata del bateador y sus coaches. Me complace ayudar siempre a esos chicos a mejorar un poco, pero al final depende de ellos hacer buenos swings y esforzarse al máximo cada día; así que el mérito es de ellos", señaló Leanhardt a la agencia AP.

El veterano físico confirmó que fue en 2023 cuando trabajó en la creación del madero en cuestión, motivado a sus platicas con diversos peloteros tanto de MLB como de las menores. "Siempre dejo que los jugadores hablen de sus propias experiencias. No voy a involucrar a nadie en esto, pero definitivamente hubo jugadores de las Grandes Ligas y de las menores en 2023 que me hicieron preguntas; me ofrecieron consejos de diseño y me hicieron demostraciones. Hicimos pruebas al principio, pero no surgieron efecto".

Los Yankees empataron una marca de las mayores en poder de la versión 2006 de Tigres de Detroit, con 15 cuadrangulares en los primeros tres encuentros de una ronda regular, incluyendo nueve en el compromiso del sábado, siempre ante los Cerveceros de Milwaukee.

"La industria en general probablemente estaba un poco más al tanto de esto que ustedes (periodistas). Me han estado preguntando al respecto. Han querido probarlos”, concluyó Leanhardt.