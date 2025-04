Yankees utilizaron el bate "torpedo" la temporada pasada y no hubo polémica

La primera serie de la temporada para los Yankees de Nueva York quedó enmarcada por la polémica de los bates "torpedo", debido al potencial que mostró el equipo al conseguir 15 cuadrangulares en la barrida ante los Cerveceros de Milwaukee.

MLB explica que los bates "torpedo" son aquellos que se caracterizan por tener la parte media-alta un poco más gruesa, algo convencional, que se apoya más cerca de las manos del bateador.

Sin embargo, estos bates fueron utilizados el año pasado por algunos jugadores de los Yankees y no hubo señalamientos como en la actual temporada. Jugadores como Jazz Chisholm Jr. o Anthony Volpe han estado utilizando este madero con regularidad.

Aaron Judge, como capitán de los Yankees, respondió a las críticas, asegurando que no ha usado estos bates. “Las últimas dos temporadas hablan por sí solas”, dijo Judge “¿Para qué intentar cambiar algo?”

Judge ha ganado dos de los últimos tres premios al Jugador Más Valioso de la Liga Americana y ha conectado la impresionante cifra de 157 jonrones en ese período.

Néstor Cortés permitió cinco jonrones en su salida del sábado ante los Yankees, equipo con el que estuvo el año pasado. “No es nada nuevo para mí”, dijo recordando que en la temporada anterior también los utilizaban. “No creo que me importe. Entiendo la ciencia y la tecnología que hay detrás. No lo sé; realmente no me preocupa”.

Giancarlo Stanton, estrella de los Yankees que se encuentra en la lista de lesionados, confirmó esta semana que cuando regrese a la acción utilizará los bates "torpedo". Cabe recordar que los mismos están permitidos por la MLB por sus dimensiones.