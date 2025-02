Alex Cora responde a Triston Casas y su polémica opinión sobre Devers y Bregman

Alex Cora, manager de los Medias Rojas de Boston, le respondió a Triston Casas, después de su polémica opinión por el caso de la tercera almohadilla de los Medias Rojas de Boston, que no se sabe si será custodiada por Rafael Devers o por el recién ingresado al equipo, Alex Bregman.

"Creo que la tercera base es la posición de Raffy Devers. Creo que Bregman debería jugar en la segunda base porque va a hacer bien la transición; es lo suficientemente atlético para hacerlo", señaló Casas a NESN.

Cora dijo en días recientes que todavía no tenía decidido ese asunto y que no descartaba ninguna posibilidad. Devers es uno de los peores antesalistas defensivos desde 2018 mientras que Bregman viene de ganar el Guante de Oro en 2024.

"Lo he dicho, la gente se sienta aquí frente a las cámaras y no les ponemos límites", dijo Cora, como para NESN. "Dijo lo que dijo, pero al final del día, estamos en un equipo ganador. Desde mi punto de vista, vamos a tomar decisiones basadas en la competencia, la flexibilidad de la plantilla y la versatilidad. Al final del día, vamos a traer a nuestros mejores 26 muchachos a Texas”.

Cora también tiene experiencia en estar rodeado de grandes jugadores, algo que le recordó a la gente en los campos de entrenamiento.

“He jugado con muchachos que eran muy reflexivos sobre lo que querían decir y sus opiniones”, dijo Cora. ​​“Jugué con Curt (Schilling), y él era muy reflexivo y decía lo que tenía que decir. No sé, la gente expresará lo que siente. Algunas personas estarán de acuerdo, otras no. A algunos les gustará, a otros no les va a gustar. Al final del día, nos gusta el primera base, él va a jugar y va a batear.