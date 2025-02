Aseguran que Rafael Devers aceptará mudarse de la tercera base en favor de los Medias Rojas

Las conversaciones de los campos de entrenamiento pasan por el tema viral de los Medias Rojas de Boston y quién será su antesalista. A pesar de tener a Rafael Devers, el equipo de Nueva Inglaterra contrató a Alex Bregman y eso ha generado polémica.

Devers no tomó bien la decisión y en un principio, dijo que su posición es la de la antesala, mostrando un descontento por si le toca cambiar de lugar en el terreno de juego.

“Mi posición es la tercera base”, dijo Devers durante la semana. “Es lo que he jugado. No sé cuáles son sus planes. Tuvimos una conversación y dejé claro cuáles son mis deseos. Lo que pase a partir de aquí, no lo sé”.

El manager Alex Cora todavía no ha tomado una decisión sobre quién ocupará la esquina caliente, pero si busca una mejor defensa, debe colocar a Bregman, quien viene de ganar el Guante de Oro en la campaña pasada.

Un reconocido analista asegura que Devers estará dispuesto a cambiar de posición. Buster Onley, de ESPN, explicó un poco la situación que se vive en el club.

"Mientras otros equipos ven a Devers trazar una línea en la arena en los últimos días y decir que la tercera base es suya, y que no servirá como bateador designado, el amplio consenso fue: Sí, eventualmente se moverá. Porque en el fondo, es un tipo tranquilo", escribió Olney.

"Es como muchos de nosotros: le gusta agradar", dijo un miembro del equipo, según Olney. "Va a pasar tiempo con Bregman y sus otros compañeros de equipo y va a ver qué tan bueno puede ser el equipo, y dirá que sí".