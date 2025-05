Aseguran que los Medias Rojas de Boston y Rafael Devers tienen "problemas de comunicación"

Las polémicas declaraciones de Rafael Devers sobre su negativa de jugar en la primera base de los Medias Rojas de Boston han hecho que muchos fanáticos y conocedores apunten al jugador y su "mala actitud" en medio de la lesión de Triston Casas, quien se perderá el resto de la campaña de 2025 por una lesión. Sin embargo, puede que la responsabilidad esté del lado de la directiva.

Ken Rosenthal dijo este viernes en Foul Territory que lo que ha ocurrido entre la gerencia de los Medias Rojas y el dominicano desde la pretemporada se basa en la mala comunicación que hay entre las partes, y que el gerente Craig Breslow está colocando al jugador en una posición en la que no puede ganar.

"Rafael Devers jamás ha jugado en la primera base como profesional y decirle en medio de la temporada que lo haga no tiene sentido. No es Bryce Harper o Mookie Betts, quienes tuvieron un tiempo considerable para mudarse de posición. No es fácil y que los Medias Rojas no tengan un respaldo para Triston Casas no es culpa de Devers, quien está una posición en la que no puede ganar", dijo Rosenthal.

"This is a situation that was born out of the Red Sox's lack of communication."@Ken_Rosenthal says this is a "no-win situation" the Red Sox have put Rafael Devers in. pic.twitter.com/miGNEHSARB — Foul Territory (@FoulTerritoryTV) May 9, 2025

"Si juega en la primera base y lo hace mal le van a llover las críticas, y si no juega dirán que no está comprometido con el club", explicó. "No ha habido buena comunicación entre las partes".

Devers nunca ha jugado como primera base en 9 años en las Grandes Ligas y después de un difícil comienzo de temporada comienza a reencontrarse con su ofensiva (está bateando para promedio de .383 con cuatro jonrones y 11 impulsadas en sus últimos 12 juegos), por lo que teme que un nuevo cambio lo afecte.

“Tuvieron la conversación conmigo después de lo de Casas”, dijo Devers al portal de MLB.com. “No creo que, para mí personalmente, sea la mejor decisión después de que me pidieran jugar en una posición diferente. Y apenas llevo dos meses jugando aquí como para que me hagan intentar jugar en otra. Sé que soy un pelotero, pero al mismo tiempo, no pueden esperar que juegue en todas las posiciones”.