El contrato que tendrán que ofrecerle los Yankees a Kyle Tucker en la agencia libre de 2026

Aunado a ser una de las estrellas "jóvenes" (28 años) de MLB, Kyle Tucker está teniendo un gran inicio de zafra, motivo por el cual ha sido vinculado a los Yankees de Nueva York en la agencia libre del 2026.

Es que según diversos medios, el seleccionado a los recientes tres All Star probará el siguiente mercado invernal, ya que su actual club, Cachorros de Chicago, no satisfará sus necesidades económicas a la hora de ofrecerle una extensión contractual. De hecho, la novena de la Ciudad de los Vientos pelea por la cima del Centro en la Nacional, pero de salirse de dicha lucha en julio, no se descarta que cambie al cañonero zurdo en pro de no verlo partir "gratis" en noviembre.

De cualquier manera los Yankees surgen entre los principales aspirantes a quedarse con Tucker a partir de la próxima campaña. Claro está, en las oficinas que encabeza Brian Cashman tendrían que ofrecer un pacto jugoso al dueño de un Bate de Plata y un Guante de Oro como miembro de los Astros de Houston.

De acuerdo al periodista Adam Weinrib, quien ayudara a los texanos a ganar la Serie Mundial 2022 y fuera enviado en un traspaso a los Cachorros en diciembre pasado, pedirá 500 millones de dólares en la agencia libre, mientras que la web especializada Spotrac lo valora en $533.000.000 a repartir en 12 zafras; escala económica que quizás deban pagar los Bombarderos del Bronx o la franquicia que de verdad quiera atar al jardinero derecho.

En conclusión, Kyle Tucker será la fruta más codiciada de la temporada baja previo al 2026, por lo que no tendría que extrañar que se erija en el cuarto pelotero en la historia de MLB en gozar de un pacto de 500 millones de dólares, tras Shohei Ohtani, Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr.; este último a través de una extensión.