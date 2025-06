La defensa de LeBron James a las Finales de "mercado pequeño" entre Thunder y Pacers

En una temporada de sorpresas, los Indiana Pacers están escribiendo una historia digna de película, ya que contra todo pronóstico se metieron en unas Finales de NBA en la que, de momento, lideran 2-1 ante el gran favorito Oklahoma City Thunder, aunado a haber robado el factor cancha y con la oportunidad de ampliar su ventaja jugando el cuarto partido frente a su público.

Es cierto que esta serie por el anillo no cuenta con las estrellas mediáticas de la competición, a excepción del flamante MVP, Shai Gilgeous-Alexander, ni el peso comercial de franquicias tradicionales como Los Angeles Lakers, Boston Celtics o los finalistas del Este, New York Knicks, pero eso no ha impedido que la batalla sea de altos quilates, tal y como lo considera LeBron James.

Efectivamente, el considerado mayor emblema actual de la NBA y veterano de múltiples Finales se pronunció a favor de la narrativa que el Thunder y Pacers vienen construyendo, al punto que en su podcast "Mind the Game", destacó el nivel de baloncesto que exhiben ambas escuadras, sin importar el tamaño del mercado al que pertenecen o la poca cantidad de nombres resonantes para la gente.

"Tenemos esta situación de OKC-Indiana que son dos grandes equipos. Si eres aficionado al baloncesto y te encanta nuestro juego, puedes aprender mucho viendo cómo juegan ambos. Sí, que tengas a tus jugadores favoritos o tus colores favoritos tiene su encanto, pero si hablamos de la pureza de la NBA y del deporte, estos son dos equipos que juegan como deben y encanta verlos. Es una especie de regalo", argumentó LBJ.

Camino a su temporada número 23, El Rey ha participado en 10 series decisivas de la National Basketball Association, ganando cuatro de ellas, incluyendo la más reciente que disputó, en 2020 cuando guio a Lakers a superar en seis desafíos al Miami Heat en La Burbuja de Orlando debido a la pandemia; un evento en el que también sumó su cuarto premio MVP en dichas instancias.

Por otro lado, el Thunder sigue siendo un equipo temible con una defensa férrea y talento joven de sobra, pero los Pacers parecen estar aprovechando su momento, tras sorprender a la mayoría de rivales a los que enfrentó en los playoffs, y ya se ubican a dos victorias de lo que sería su primer campeonato global desde que la franquicia milita en la NBA (consiguió tres títulos ligueros en la extinta ABA).