Jazz Chisholm Jr. dio una lección de humildad a Rafael Devers: "Soy un jugador de equipo"

Jazz Chisholm Jr. está muy cerca de regresar a los Yankees de Nueva York y a diferencia de la actitud mostrada recientemente por su contraparte en los Medias Rojas de Boston, Rafael Devers, él si está dispuesto a jugar en la posición que el manager Aaron Boone disponga, en favor del éxito del equipo.

Después de su primer juego de rehabilitación con Doble-A Somerset, Chisholm reconoció que probablemente jugará como tercera base de forma permanente cuando regrese a las Grandes Ligas, algo con lo que no tiene ningún problema tras recuperase de sus desgarros en el oblicuo.

"Soy un jugador de equipo", dijo Chisholm, según un video publicado por SNY. "Estoy aquí para ganar un anillo. No estoy aquí para pelear por posiciones ni nada de eso. Tenemos a algunos de los mejores jugadores del mundo en nuestro equipo... Definitivamente no soy de los que están peleando por una posición".

Las declaraciones de Chisholm Jr. hicieron ruido en la MLB tras las escuchadas por Devers el pasado 8 de mayo, cuando aseguró que no estaba dispuesto a jugar en la primera base tras la lesión de Triston Casas.

"Yo sé que soy un pelotero, pero al mismo tiempo, no pueden esperar que juegue en todas las posiciones", dijo Devers, según ESPN. "En los entrenamientos de primavera, hablaron conmigo y básicamente me dijeron que guardara el guante. No iba a jugar en otra posición que no fuera bateador designado. Ahora mismo, no creo que sea una decisión apropiada que me pidan jugar en otra posición", declaró en ese entonces.