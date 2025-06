La nueva respuesta de la directiva de Medias Rojas a la negativa de Rafael Devers de jugar en primera base

Rafael Devers ha sido el eje de la polémica en los Medias Rojas de Boston desde los entrenamientos primaverales, primero cuando criticó su transición a ser bateador designado tras la llegada de Alex Bregman, y después con su negativa a jugar en la primera base por la lesión de Triston Casas.

Pese a que con el pasar del tiempo la tensión ha bajado en el seno de la organización, el gerente general del equipo, Craig Breslow, dio una extraña respuesta este jueves cuando la prensa le preguntó si se sentía frustrado con la posición de Devers de no ayudar al equipo, regresando a la defensa del infield.

“Creo que es mejor guardar esa opinión para mí y dejarla en conversaciones entre Raffy y yo", dijo Breslow, quizás dejando saber que aunque no le gustó la postura del dominicano, lo mejor es no seguir echando leña al fuego, sobre todo con la situación de los Medias Rojas, penúltimos en el Este de la Liga Americana con récord de 30-34, a 9 juegos de sus acérrimos rivales, Yankees de Nueva York.

Devers, por su parte, amaneció este jueves con una línea ofensiva de .285/.408/.506, 17 dobles, 12 jonrones, 54 carreras remolcadas y 50 boletos negociados, siendo el líder del joven circuito en estas últimas dos categorías.

"Yo sé que soy un pelotero, pero al mismo tiempo, no pueden esperar que juegue en todas las posiciones", dijo Devers, según ESPN, al momento de la lesión de Casas. "En los entrenamientos de primavera, hablaron conmigo y básicamente me dijeron que guardara el guante. No iba a jugar en otra posición que no fuera bateador designado. Ahora mismo, no creo que sea una decisión apropiada que me pidan jugar en otra posición".