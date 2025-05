Rafael Devers conecta el primer jonrón "walk off" de su carrera en medio de la polémica con los Medias Rojas

La polémica que rodea a Rafael Devers en torno a su negativa de jugar en la primera base de los Medias Rojas de Boston no ha impedido que muestre todo su arsenal ofensivo, y este sábado fue el héroe de la victoria de su equipo por 7-6 sobre los Bravos de Atlanta con el primer jonrón "walk off" de su carrera en las Grandes Ligas.

El bateador designado dominicano conectó su octavo cuadrangular de la temporada ante los envíos del relevista Pierce Johnson, quien vio como una curva a 85 millas por hora cayó en lo más profundo de los jardines derecho y central del Fenway Park.

Devers amaneció este domingo con promedios de .284/.402/.494, 13 dobles, 8 cuadrangulares, 34 carreras remolcadas y 35 boletos negociados, apartado en el cual es líder en la Liga Americana.

Todo este despliegue ofensivo llega días después de que los cimientos de los Medias Rojas temblaron con sus declaraciones dirigidas hacia la directiva, negándose de nuevo a cambiar de posición tras haberse acoplado al rol de designado.

Ante esto, el periodista Ken Rosenthal dejó en claro que el jugador estaba en una posición en la que no podía ganar.

"Rafael Devers jamás ha jugado en la primera base como profesional y decirle en medio de la temporada que lo haga no tiene sentido. No es Bryce Harper o Mookie Betts, quienes tuvieron un tiempo considerable para mudarse de posición. No es fácil y que los Medias Rojas no tengan un respaldo para Triston Casas no es culpa de Devers, quien está una posición en la que no puede ganar", dijo Rosenthal.

"Si juega en la primera base y lo hace mal le van a llover las críticas, y si no juega dirán que no está comprometido con el club", explicó. "No ha habido buena comunicación entre las partes".