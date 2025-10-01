Fansided

Full NBA preseason schedule: How to watch every game

NBA preseason is here and every team is making their final adjustments before the regular season begins.
ByIan Levy|
Los Angeles Lakers v Minnesota Timberwolves - Game Four
Los Angeles Lakers v Minnesota Timberwolves - Game Four | David Berding/GettyImages

The NBA preseason kicks off on Thursday, Oct. 2, providing a two-week appetizer to the main course of the regular season, which begins on Tuesday, Oct. 21. All 30 teams will be in action, and we get 68 games in four countries with three international opponents mixed in.

Most teams play four or five preseason games; the exceptions are the Lakers, Thunder, Raptors and Heat, who play six, and the Wizards and Clippers, who play three. The timing of each team's schedule is also wildly unbalanced — the Thunder will play four of their preseason games before the Wizards play their first.

Most teams will split their preseason slates between home and away games, but several will be headed out on extended overseas trips. The Knicks and 76ers will travel to Abu Dhabi for a pair of showcase games. The Pelicans will head to Australia to play against several NBL teams. And the Nets and Suns will be in China for a pair of games. In addition to those overseas trips, the Brooklyn Nets will host Hapoel Jerusalem for one of their preseason games.

Schedule for NBA International preseason games

DAY

TEAMS

LOCATION

TIME (ET)

CHANNEL

Oct. 2

Knicks vs. 76ers

Abu Dhabi

12:00 p.m.

League Pass

Oct. 3

Melbourne United vs. Pelicans

Australia

5:30 a.m.

League Pass

Oct. 4

76ers vs. Knicks

Abu Dhabi

11:00 a.m.

League Pass

Oct. 4

SEM Phoenix vs. Pelicans

Australia

11:00 p.m.

League Pass

Oct. 10

Suns vs. Nets

China

8:00 a.m.

League Pass

Oct. 12

Nets vs. Suns

China

7:00 a.m.

League Pass

How can I watch NBA preseason games?

The vast majority of preseason games should be available through local broadcast partners if you live in the area of your team, or through NBA League Pass if you don't. League Pass costs $109.99 for the all teams for the full season. In addition, several preseason games will be available on the league's national television partners.

DATE

TEAMS

TIME

CHANNEL

Oct. 5

Lakers vs. Warriors

8:30 p.m.

ESPN

Oct. 7

Bulls vs. Cavs

7:00 p.m.

Peacock

Oct. 12

Cavs vs. Celtics

7:00 p.m.

ESPN

Oct. 12

Nuggets vs. Clippers

9:30 p.m.

ESPN

Oct. 14

Thunder vs. Bucks

8:00 p.m.

Peacock

Oct. 15

Mavs vs. Lakers

10:30 p.m.

ESPN

Oct. 16

Rockets vs. Hawks

7:30 p.m.

ESPN2

The final preseason games are scheduled for Oct. 17, leaving a four-day window for teams to make their final preparations before the regular season begins.

Check out the individual preseason schedule for each team below.

Atlanta Hawks preseason schedule

DATE

OPPONENT

TIME (ET)

Oct. 6

@ Rockets

8:00 p.m.

Oct. 11

@ Grizzlies

8:00 p.m.

Oct. 13

vs. Heat

6:00 p.m.

Oct. 16

vs. Rockets

7:30 p.m.

Boston Celtics preseason schedule

DATE

OPPONENT

TIME (ET)

Oct. 8

@ Grizzlies

8:00 p.m.

Oct. 10

@ Raptors

7:00 p.m.

Oct. 12

vs. Cavs

7:00 p.m.

Oct. 15

vs. Raptors

7:30 p.m.

Brooklyn Nets preseason schedule

DATE

OPPONENT

TIME (ET)

Oct. 4

vs. Hapoel Jerusalem

8:00 p.m.

Oct. 10

vs. Suns (in Macau)

8:00 a.m.

Oct. 12

@ Suns (in Macau)

7:00 a.m.

Oct. 17

@ Raptors

7:00 p.m.

Charlotte Hornets preseason schedule

DATE

OPPONENT

TIME (ET)

Oct. 5

vs. Thunder

5:00 p.m.

Oct. 9

@ Thunder

8:00 p.m.

Oct. 11

@ Mavs

8:30 p.m.

Oct. 15

vs. Grizzlies

7:00 p.m.

Oct. 17

@ Knicks

7:30 p.m.

Chicago Bulls preseason schedule

DATE

OPPONENT

TIME (ET)

Oct. 7

@ Cavs

7:00 p.m.

Oct. 9

vs. Cavs

8:00 p.m.

Oct. 12

vs. Bucks

7:00 p.m.

Oct. 14

@ Nuggets

9:00 p.m.

Oct. 16

vs. Timberwolves

8:00 p.m.

Cleveland Cavaliers preseason schedule

DATE

OPPONENT

TIME (ET)

Oct. 7

vs. Bulls

7:00 p.m.

Oct. 9

@ Bulls

8:00 p.m.

Oct. 12

@ Celtics

7:00 p.m.

Oct. 14

vs. Pistons

7:00 p.m.

Dallas Mavericks preseason schedule

DATE

OPPONENT

TIME (ET)

Oct. 6

vs. Thunder

8:30 p.m.

Oct. 11

vs. Honrets

8:30 p.m.

Oct. 13

@ Jazz

9:00 p.m.

Oct. 15

@ Lakers

10:30 p.m.

Denver Nuggets preseason schedule

DATE

OPPONENT

TIME (ET)

Oct. 4

vs. Timberwolves

9:00 p.m.

Oct. 6

@ Raptors

10:00 p.m.

Oct. 12

@ Clippers

9:30 p.m.

Oct. 14

vs. Bulls

9:00 p.m.

Oct. 17

@ Thunder

8:00 p.m.

Detroit Pistons preseason schedule

DATE

OPPONENT

TIME (ET)

Oct. 6

@ Grizzlies

8:00 p.m.

Oct. 9

@ Bucks

8:00 p.m.

Oct. 14

@ Cavs

7:00 p.m.

Oct. 16

@ Wizards

7:00 p.m.

Golden State Warriors preseason schedule

DATE

OPPONENT

TIME (ET)

Oct. 5

vs. Lakers

8:30 p.m.

Oct. 8

vs. Blazers

10:00 p.m.

Oct. 12

@ Lakers

9:30 p.m.

Oct. 14

@ Blazers

10:00 p.m.

Oct. 17

vs. Clipper

10:00 p.m.

Houston Rockets preseason schedule

DAY

OPPONENT

TIME (ET)

Oct. 6

vs. Hawks

8:00 p.m.

Oct. 8

@ Grizzlies

8:00 p.m.

Oct. 14

vs. Heat

8:00 p.m.

Oct. 16

@ Hawks

7:30 p.m.

Indiana Pacers preseason schedule

DATE

OPPONENT

TIME (ET)

Oct. 7

@ Timberwolves

8:00 p.m.

Oct. 11

vs. Thunder

7:00 p.m.

Oct. 13

vs. Spurs

7:00 p.m.

Oct. 17

@ Spurs

8:00 p.m.

Los Angeles Clippers preseason schedule

DATE

OPPONENT

TIME (ET)

Oct. 12

vs. Nuggets

9:30 p.m.

Oct. 15

@ Kings

10:00 p.m.

Oct. 17

@ Warriors

10:00 p.m.

Los Angeles Lakers preseason schedule

DATE

OPPONENT

TIME (ET)

Oct. 3

vs. Suns

10:00 p.m.

Oct. 5

@ Warriors

8:30 p.m.

Oct. 12

vs. Warriors

9:30 p.m.

Oct. 14

@ Suns

10:00 p.m.

Oct. 15

vs. Mavs

10:30 p.m.

Oct. 17

vs. Kings

10:30 p.m.

Memphis Grizzlies preseason schedule

DATE

OPPONENT

TIME (ET)

Oct. 6

vs. Pistons

8:00 p.m.

Oct. 8

vs. Celtics

8:00 p.m.

Oct. 11

vs. Hawks

8:00 p.m.

Oct. 15

@ Hornets

7:00 p.m.

Oct. 17

@ Heat

8:00 p.m.

Miami Heat preseason schedule

DATE

OPPONENT

TIME (ET)

Oct. 4

vs. Magic

8:00 p.m.

Oct. 6

vs. Bucks

7:30 p.m.

Oct. 8

vs. Spurs

7:30 p.m

Oct. 12

@ Magic

6:00 p.m.

Oct. 13

@ Heat

6:00 p.m.

Oct. 17

vs. Grizzlies

8:00 p.m.

Milwaukee Bucks preseason schedule

DATE

OPPONENT

TIME (ET)

Oct. 6

@ Heat

7:30 p.m.

Oct. 9

vs. Pistons

8:00 p.m.

Oct. 12

@ Bulls

7:00 p.m.

Oct. 14

vs. Thunder

8:00 p.m.

Minnesota Timberwolves preseason schedule

DATE

OPPONENT

TIME (ET)

Oct. 4

@ Nuggets

9:00 p.m.

Oct. 7

vs. Pacers

8:00 p.m.

Oct. 9

@ Knicks

7:30 p.m.

Oct. 16

@ Bulls

8:00 p.m.

Oct. 17

@ 76ers

7:00 p.m.

New Orleans Pelicans preseason schedule

DATE

OPPONENT

TIME (ET)

Oct. 3

@ Melbourne United

5:30 a.m.

Oct. 4

@ SEM Phoenix

11:00 p.m.

Oct. 14

vs. Rockets

8:00 p.m.

Oct. 16

@ Magic

7:00 p.m.

New York Knicks preseason schedule

DATE

OPPONENT

TIME (ET)

Oct. 2

vs. 76ers (in Abu Dhabi)

12:00 p.m.

Oct. 4

@ 76ers (in Abu Dhabi)

11:00 a.m.

Oct. 9

vs. Timberwolves

7:30 p.m.

Oct. 13

vs. Wizards

7:30 p.m.

Oct. 17

vs. Hornets

7:30 p.m.

Oklahoma City Thunder preseason schedule

DATE

OPPONENT

TIME (ET)

Oct. 5

@ Hornets

5:00 p.m.

Oct. 6

@ Mavs

8:30 p.m.

Oct. 9

vs. Hornets

8:00 p.m.

Oct. 11

@ Pacers

7:00 p.m.

Oct. 14

@ Bucks

7:00 p.m.

Oct. 17

vs. Nuggets

8:00 p.m.

Orlando Magic preseason schedule

DATE

OPPONENT

TIME (ET)

Oct. 4

@ Heat

8:00 p.m.

Oct. 10

@ 76ers

7:00 p.m.

Oct. 12

vs. Heat

6:00 p.m.

Oct. 16

vs. Pelicans

7:00 p.m.

Philadelphia 76ers preseason schedule

DATE

OPPONENT

TIME (ET)

Oct. 2

vs. Knicks (in Abu Dhabi)

12:00 p.m.

Oct. 4

@ Knicks (in Abu Dhabi)

11:00 a.m.

Oct. 10

vs. Magic

7:00 p.m.

Oct. 17

vs. Timberwolves

7:00 p.m.

Phoenix Suns preseason schedule

DATE

OPPONENT

TIME (ET)

Oct. 3

@ Lakers

10:00 p.m.

Oct. 10

@ Nets (in China)

8:00 a.m.

Oct. 12

vs. Nets (in China)

7:00 a.m.

Oct. 14

vs. Lakers

10:00 p.m.

Portland Trail Blazers preseason schedule

DATE

OPPONENT

TIME (ET)

Oct. 8

@ Warriors

10:00 p.m.

Oct. 10

vs. Kings

10:00 p.m.

Oct. 14

vs. Warriors

9:00 p.m.

Oct. 16

@ Jazz

10:00 p.m.

Sacramento Kings preseason schedule

DATE

OPPONENT

TIME (ET)

Oct. 8

vs. Raptors

10:00 p.m.

Oct. 10

@ Trail Blazers

10:00 p.m.

Oct. 15

vs. Clippers

10:00 p.m.

Oct. 17

@ Lakers

10:30 p.m.

San Antonio Spurs preseason schedule

DATE

OPPONENT

TIME (ET)

Oct. 8

@ Heat

7:30 p.m.

Oct. 10

vs. Jazz

8:00 p.m.

Oct. 13

@ Pacers

7:00 p.m.

Oct. 17

vs. Pacers

8:00 p.m.

Toronto Raptors preseason schedule

DATE

OPPONENT

TIME (ET)

Oct. 6

vs. Nuggets

10:00 p.m.

Oct. 8

@ Kings

10:00 p.m.

Oct. 10

vs. Celtics

7:00 p.m.

Oct. 12

@ Wizards

3:00 p.m.

Oct. 15

@ Celtics

7:30 p.m.

Oct. 17

vs. Nets

7:00 p.m.

Utah Jazz preseason schedule

DATE

OPPONENT

TIME (ET)

Oct. 8

@ Rockets

8:00 p.m.

Oct. 10

@ Spurs

8:00 p.m.

Oct. 13

vs. Mavericks

9:00 p.m.

Oct. 16

vs. Blazers

9:00 p.m.

Washington Wizards preseason schedule

DATE

OPPONENT

TIME (ET)

Oct. 12

vs. Raptors

3:00 p.m.

Oct. 13

@ Knicks

7:30 p.m.

Oct. 16

@ Pistons

7:00 p.m.

