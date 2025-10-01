Full NBA preseason schedule: How to watch every game

The NBA preseason kicks off on Thursday, Oct. 2, providing a two-week appetizer to the main course of the regular season, which begins on Tuesday, Oct. 21. All 30 teams will be in action, and we get 68 games in four countries with three international opponents mixed in.

Most teams play four or five preseason games; the exceptions are the Lakers, Thunder, Raptors and Heat, who play six, and the Wizards and Clippers, who play three. The timing of each team's schedule is also wildly unbalanced — the Thunder will play four of their preseason games before the Wizards play their first.

Most teams will split their preseason slates between home and away games, but several will be headed out on extended overseas trips. The Knicks and 76ers will travel to Abu Dhabi for a pair of showcase games. The Pelicans will head to Australia to play against several NBL teams. And the Nets and Suns will be in China for a pair of games. In addition to those overseas trips, the Brooklyn Nets will host Hapoel Jerusalem for one of their preseason games.

Schedule for NBA International preseason games

DAY TEAMS LOCATION TIME (ET) CHANNEL Oct. 2 Knicks vs. 76ers Abu Dhabi 12:00 p.m. League Pass Oct. 3 Melbourne United vs. Pelicans Australia 5:30 a.m. League Pass Oct. 4 76ers vs. Knicks Abu Dhabi 11:00 a.m. League Pass Oct. 4 SEM Phoenix vs. Pelicans Australia 11:00 p.m. League Pass Oct. 10 Suns vs. Nets China 8:00 a.m. League Pass Oct. 12 Nets vs. Suns China 7:00 a.m. League Pass

How can I watch NBA preseason games?

The vast majority of preseason games should be available through local broadcast partners if you live in the area of your team, or through NBA League Pass if you don't. League Pass costs $109.99 for the all teams for the full season. In addition, several preseason games will be available on the league's national television partners.

DATE TEAMS TIME CHANNEL Oct. 5 Lakers vs. Warriors 8:30 p.m. ESPN Oct. 7 Bulls vs. Cavs 7:00 p.m. Peacock Oct. 12 Cavs vs. Celtics 7:00 p.m. ESPN Oct. 12 Nuggets vs. Clippers 9:30 p.m. ESPN Oct. 14 Thunder vs. Bucks 8:00 p.m. Peacock Oct. 15 Mavs vs. Lakers 10:30 p.m. ESPN Oct. 16 Rockets vs. Hawks 7:30 p.m. ESPN2

The final preseason games are scheduled for Oct. 17, leaving a four-day window for teams to make their final preparations before the regular season begins.

Check out the individual preseason schedule for each team below.

Atlanta Hawks preseason schedule

DATE OPPONENT TIME (ET) Oct. 6 @ Rockets 8:00 p.m. Oct. 11 @ Grizzlies 8:00 p.m. Oct. 13 vs. Heat 6:00 p.m. Oct. 16 vs. Rockets 7:30 p.m.

Boston Celtics preseason schedule

DATE OPPONENT TIME (ET) Oct. 8 @ Grizzlies 8:00 p.m. Oct. 10 @ Raptors 7:00 p.m. Oct. 12 vs. Cavs 7:00 p.m. Oct. 15 vs. Raptors 7:30 p.m.

Brooklyn Nets preseason schedule

DATE OPPONENT TIME (ET) Oct. 4 vs. Hapoel Jerusalem 8:00 p.m. Oct. 10 vs. Suns (in Macau) 8:00 a.m. Oct. 12 @ Suns (in Macau) 7:00 a.m. Oct. 17 @ Raptors 7:00 p.m.

Charlotte Hornets preseason schedule

DATE OPPONENT TIME (ET) Oct. 5 vs. Thunder 5:00 p.m. Oct. 9 @ Thunder 8:00 p.m. Oct. 11 @ Mavs 8:30 p.m. Oct. 15 vs. Grizzlies 7:00 p.m. Oct. 17 @ Knicks 7:30 p.m.

Chicago Bulls preseason schedule

DATE OPPONENT TIME (ET) Oct. 7 @ Cavs 7:00 p.m. Oct. 9 vs. Cavs 8:00 p.m. Oct. 12 vs. Bucks 7:00 p.m. Oct. 14 @ Nuggets 9:00 p.m. Oct. 16 vs. Timberwolves 8:00 p.m.

Cleveland Cavaliers preseason schedule

DATE OPPONENT TIME (ET) Oct. 7 vs. Bulls 7:00 p.m. Oct. 9 @ Bulls 8:00 p.m. Oct. 12 @ Celtics 7:00 p.m. Oct. 14 vs. Pistons 7:00 p.m.

Dallas Mavericks preseason schedule

DATE OPPONENT TIME (ET) Oct. 6 vs. Thunder 8:30 p.m. Oct. 11 vs. Honrets 8:30 p.m. Oct. 13 @ Jazz 9:00 p.m. Oct. 15 @ Lakers 10:30 p.m.

Denver Nuggets preseason schedule

DATE OPPONENT TIME (ET) Oct. 4 vs. Timberwolves 9:00 p.m. Oct. 6 @ Raptors 10:00 p.m. Oct. 12 @ Clippers 9:30 p.m. Oct. 14 vs. Bulls 9:00 p.m. Oct. 17 @ Thunder 8:00 p.m.

Detroit Pistons preseason schedule

DATE OPPONENT TIME (ET) Oct. 6 @ Grizzlies 8:00 p.m. Oct. 9 @ Bucks 8:00 p.m. Oct. 14 @ Cavs 7:00 p.m. Oct. 16 @ Wizards 7:00 p.m.

Golden State Warriors preseason schedule

DATE OPPONENT TIME (ET) Oct. 5 vs. Lakers 8:30 p.m. Oct. 8 vs. Blazers 10:00 p.m. Oct. 12 @ Lakers 9:30 p.m. Oct. 14 @ Blazers 10:00 p.m. Oct. 17 vs. Clipper 10:00 p.m.

Houston Rockets preseason schedule

DAY OPPONENT TIME (ET) Oct. 6 vs. Hawks 8:00 p.m. Oct. 8 @ Grizzlies 8:00 p.m. Oct. 14 vs. Heat 8:00 p.m. Oct. 16 @ Hawks 7:30 p.m.

Indiana Pacers preseason schedule

DATE OPPONENT TIME (ET) Oct. 7 @ Timberwolves 8:00 p.m. Oct. 11 vs. Thunder 7:00 p.m. Oct. 13 vs. Spurs 7:00 p.m. Oct. 17 @ Spurs 8:00 p.m.

Los Angeles Clippers preseason schedule

DATE OPPONENT TIME (ET) Oct. 12 vs. Nuggets 9:30 p.m. Oct. 15 @ Kings 10:00 p.m. Oct. 17 @ Warriors 10:00 p.m.

Los Angeles Lakers preseason schedule

DATE OPPONENT TIME (ET) Oct. 3 vs. Suns 10:00 p.m. Oct. 5 @ Warriors 8:30 p.m. Oct. 12 vs. Warriors 9:30 p.m. Oct. 14 @ Suns 10:00 p.m. Oct. 15 vs. Mavs 10:30 p.m. Oct. 17 vs. Kings 10:30 p.m.

Memphis Grizzlies preseason schedule

DATE OPPONENT TIME (ET) Oct. 6 vs. Pistons 8:00 p.m. Oct. 8 vs. Celtics 8:00 p.m. Oct. 11 vs. Hawks 8:00 p.m. Oct. 15 @ Hornets 7:00 p.m. Oct. 17 @ Heat 8:00 p.m.

Miami Heat preseason schedule

DATE OPPONENT TIME (ET) Oct. 4 vs. Magic 8:00 p.m. Oct. 6 vs. Bucks 7:30 p.m. Oct. 8 vs. Spurs 7:30 p.m Oct. 12 @ Magic 6:00 p.m. Oct. 13 @ Heat 6:00 p.m. Oct. 17 vs. Grizzlies 8:00 p.m.

Milwaukee Bucks preseason schedule

DATE OPPONENT TIME (ET) Oct. 6 @ Heat 7:30 p.m. Oct. 9 vs. Pistons 8:00 p.m. Oct. 12 @ Bulls 7:00 p.m. Oct. 14 vs. Thunder 8:00 p.m.

Minnesota Timberwolves preseason schedule

DATE OPPONENT TIME (ET) Oct. 4 @ Nuggets 9:00 p.m. Oct. 7 vs. Pacers 8:00 p.m. Oct. 9 @ Knicks 7:30 p.m. Oct. 16 @ Bulls 8:00 p.m. Oct. 17 @ 76ers 7:00 p.m.

New Orleans Pelicans preseason schedule

DATE OPPONENT TIME (ET) Oct. 3 @ Melbourne United 5:30 a.m. Oct. 4 @ SEM Phoenix 11:00 p.m. Oct. 14 vs. Rockets 8:00 p.m. Oct. 16 @ Magic 7:00 p.m.

New York Knicks preseason schedule

DATE OPPONENT TIME (ET) Oct. 2 vs. 76ers (in Abu Dhabi) 12:00 p.m. Oct. 4 @ 76ers (in Abu Dhabi) 11:00 a.m. Oct. 9 vs. Timberwolves 7:30 p.m. Oct. 13 vs. Wizards 7:30 p.m. Oct. 17 vs. Hornets 7:30 p.m.

Oklahoma City Thunder preseason schedule

DATE OPPONENT TIME (ET) Oct. 5 @ Hornets 5:00 p.m. Oct. 6 @ Mavs 8:30 p.m. Oct. 9 vs. Hornets 8:00 p.m. Oct. 11 @ Pacers 7:00 p.m. Oct. 14 @ Bucks 7:00 p.m. Oct. 17 vs. Nuggets 8:00 p.m.

Orlando Magic preseason schedule

DATE OPPONENT TIME (ET) Oct. 4 @ Heat 8:00 p.m. Oct. 10 @ 76ers 7:00 p.m. Oct. 12 vs. Heat 6:00 p.m. Oct. 16 vs. Pelicans 7:00 p.m.

Philadelphia 76ers preseason schedule

DATE OPPONENT TIME (ET) Oct. 2 vs. Knicks (in Abu Dhabi) 12:00 p.m. Oct. 4 @ Knicks (in Abu Dhabi) 11:00 a.m. Oct. 10 vs. Magic 7:00 p.m. Oct. 17 vs. Timberwolves 7:00 p.m.

Phoenix Suns preseason schedule

DATE OPPONENT TIME (ET) Oct. 3 @ Lakers 10:00 p.m. Oct. 10 @ Nets (in China) 8:00 a.m. Oct. 12 vs. Nets (in China) 7:00 a.m. Oct. 14 vs. Lakers 10:00 p.m.

Portland Trail Blazers preseason schedule

DATE OPPONENT TIME (ET) Oct. 8 @ Warriors 10:00 p.m. Oct. 10 vs. Kings 10:00 p.m. Oct. 14 vs. Warriors 9:00 p.m. Oct. 16 @ Jazz 10:00 p.m.

Sacramento Kings preseason schedule

DATE OPPONENT TIME (ET) Oct. 8 vs. Raptors 10:00 p.m. Oct. 10 @ Trail Blazers 10:00 p.m. Oct. 15 vs. Clippers 10:00 p.m. Oct. 17 @ Lakers 10:30 p.m.

San Antonio Spurs preseason schedule

DATE OPPONENT TIME (ET) Oct. 8 @ Heat 7:30 p.m. Oct. 10 vs. Jazz 8:00 p.m. Oct. 13 @ Pacers 7:00 p.m. Oct. 17 vs. Pacers 8:00 p.m.

Toronto Raptors preseason schedule

DATE OPPONENT TIME (ET) Oct. 6 vs. Nuggets 10:00 p.m. Oct. 8 @ Kings 10:00 p.m. Oct. 10 vs. Celtics 7:00 p.m. Oct. 12 @ Wizards 3:00 p.m. Oct. 15 @ Celtics 7:30 p.m. Oct. 17 vs. Nets 7:00 p.m.

Utah Jazz preseason schedule

DATE OPPONENT TIME (ET) Oct. 8 @ Rockets 8:00 p.m. Oct. 10 @ Spurs 8:00 p.m. Oct. 13 vs. Mavericks 9:00 p.m. Oct. 16 vs. Blazers 9:00 p.m.

Washington Wizards preseason schedule

DATE OPPONENT TIME (ET) Oct. 12 vs. Raptors 3:00 p.m. Oct. 13 @ Knicks 7:30 p.m. Oct. 16 @ Pistons 7:00 p.m.