Full NBA preseason schedule: How to watch every game

The NBA preseason kicks off on Thursday, Oct. 2, providing a two-week appetizer to the main course of the regular season, which begins on Tuesday, Oct. 21. All 30 teams will be in action, and we get 68 games in four countries with three international opponents mixed in.
Most teams play four or five preseason games; the exceptions are the Lakers, Thunder, Raptors and Heat, who play six, and the Wizards and Clippers, who play three. The timing of each team's schedule is also wildly unbalanced — the Thunder will play four of their preseason games before the Wizards play their first.
Most teams will split their preseason slates between home and away games, but several will be headed out on extended overseas trips. The Knicks and 76ers will travel to Abu Dhabi for a pair of showcase games. The Pelicans will head to Australia to play against several NBL teams. And the Nets and Suns will be in China for a pair of games. In addition to those overseas trips, the Brooklyn Nets will host Hapoel Jerusalem for one of their preseason games.
Schedule for NBA International preseason games
DAY
TEAMS
LOCATION
TIME (ET)
CHANNEL
Oct. 2
Knicks vs. 76ers
Abu Dhabi
12:00 p.m.
League Pass
Oct. 3
Melbourne United vs. Pelicans
Australia
5:30 a.m.
League Pass
Oct. 4
76ers vs. Knicks
Abu Dhabi
11:00 a.m.
League Pass
Oct. 4
SEM Phoenix vs. Pelicans
Australia
11:00 p.m.
League Pass
Oct. 10
Suns vs. Nets
China
8:00 a.m.
League Pass
Oct. 12
Nets vs. Suns
China
7:00 a.m.
League Pass
How can I watch NBA preseason games?
The vast majority of preseason games should be available through local broadcast partners if you live in the area of your team, or through NBA League Pass if you don't. League Pass costs $109.99 for the all teams for the full season. In addition, several preseason games will be available on the league's national television partners.
DATE
TEAMS
TIME
CHANNEL
Oct. 5
Lakers vs. Warriors
8:30 p.m.
ESPN
Oct. 7
Bulls vs. Cavs
7:00 p.m.
Peacock
Oct. 12
Cavs vs. Celtics
7:00 p.m.
ESPN
Oct. 12
Nuggets vs. Clippers
9:30 p.m.
ESPN
Oct. 14
Thunder vs. Bucks
8:00 p.m.
Peacock
Oct. 15
Mavs vs. Lakers
10:30 p.m.
ESPN
Oct. 16
Rockets vs. Hawks
7:30 p.m.
ESPN2
The final preseason games are scheduled for Oct. 17, leaving a four-day window for teams to make their final preparations before the regular season begins.
Check out the individual preseason schedule for each team below.
Atlanta Hawks preseason schedule
DATE
OPPONENT
TIME (ET)
Oct. 6
@ Rockets
8:00 p.m.
Oct. 11
@ Grizzlies
8:00 p.m.
Oct. 13
vs. Heat
6:00 p.m.
Oct. 16
vs. Rockets
7:30 p.m.
Boston Celtics preseason schedule
DATE
OPPONENT
TIME (ET)
Oct. 8
@ Grizzlies
8:00 p.m.
Oct. 10
@ Raptors
7:00 p.m.
Oct. 12
vs. Cavs
7:00 p.m.
Oct. 15
vs. Raptors
7:30 p.m.
Brooklyn Nets preseason schedule
DATE
OPPONENT
TIME (ET)
Oct. 4
vs. Hapoel Jerusalem
8:00 p.m.
Oct. 10
vs. Suns (in Macau)
8:00 a.m.
Oct. 12
@ Suns (in Macau)
7:00 a.m.
Oct. 17
@ Raptors
7:00 p.m.
Charlotte Hornets preseason schedule
DATE
OPPONENT
TIME (ET)
Oct. 5
vs. Thunder
5:00 p.m.
Oct. 9
@ Thunder
8:00 p.m.
Oct. 11
@ Mavs
8:30 p.m.
Oct. 15
vs. Grizzlies
7:00 p.m.
Oct. 17
@ Knicks
7:30 p.m.
Chicago Bulls preseason schedule
DATE
OPPONENT
TIME (ET)
Oct. 7
@ Cavs
7:00 p.m.
Oct. 9
vs. Cavs
8:00 p.m.
Oct. 12
vs. Bucks
7:00 p.m.
Oct. 14
@ Nuggets
9:00 p.m.
Oct. 16
vs. Timberwolves
8:00 p.m.
Cleveland Cavaliers preseason schedule
DATE
OPPONENT
TIME (ET)
Oct. 7
vs. Bulls
7:00 p.m.
Oct. 9
@ Bulls
8:00 p.m.
Oct. 12
@ Celtics
7:00 p.m.
Oct. 14
vs. Pistons
7:00 p.m.
Dallas Mavericks preseason schedule
DATE
OPPONENT
TIME (ET)
Oct. 6
vs. Thunder
8:30 p.m.
Oct. 11
vs. Honrets
8:30 p.m.
Oct. 13
@ Jazz
9:00 p.m.
Oct. 15
@ Lakers
10:30 p.m.
Denver Nuggets preseason schedule
DATE
OPPONENT
TIME (ET)
Oct. 4
vs. Timberwolves
9:00 p.m.
Oct. 6
@ Raptors
10:00 p.m.
Oct. 12
@ Clippers
9:30 p.m.
Oct. 14
vs. Bulls
9:00 p.m.
Oct. 17
@ Thunder
8:00 p.m.
Detroit Pistons preseason schedule
DATE
OPPONENT
TIME (ET)
Oct. 6
@ Grizzlies
8:00 p.m.
Oct. 9
@ Bucks
8:00 p.m.
Oct. 14
@ Cavs
7:00 p.m.
Oct. 16
@ Wizards
7:00 p.m.
Golden State Warriors preseason schedule
DATE
OPPONENT
TIME (ET)
Oct. 5
vs. Lakers
8:30 p.m.
Oct. 8
vs. Blazers
10:00 p.m.
Oct. 12
@ Lakers
9:30 p.m.
Oct. 14
@ Blazers
10:00 p.m.
Oct. 17
vs. Clipper
10:00 p.m.
Houston Rockets preseason schedule
DAY
OPPONENT
TIME (ET)
Oct. 6
vs. Hawks
8:00 p.m.
Oct. 8
@ Grizzlies
8:00 p.m.
Oct. 14
vs. Heat
8:00 p.m.
Oct. 16
@ Hawks
7:30 p.m.
Indiana Pacers preseason schedule
DATE
OPPONENT
TIME (ET)
Oct. 7
@ Timberwolves
8:00 p.m.
Oct. 11
vs. Thunder
7:00 p.m.
Oct. 13
vs. Spurs
7:00 p.m.
Oct. 17
@ Spurs
8:00 p.m.
Los Angeles Clippers preseason schedule
DATE
OPPONENT
TIME (ET)
Oct. 12
vs. Nuggets
9:30 p.m.
Oct. 15
@ Kings
10:00 p.m.
Oct. 17
@ Warriors
10:00 p.m.
Los Angeles Lakers preseason schedule
DATE
OPPONENT
TIME (ET)
Oct. 3
vs. Suns
10:00 p.m.
Oct. 5
@ Warriors
8:30 p.m.
Oct. 12
vs. Warriors
9:30 p.m.
Oct. 14
@ Suns
10:00 p.m.
Oct. 15
vs. Mavs
10:30 p.m.
Oct. 17
vs. Kings
10:30 p.m.
Memphis Grizzlies preseason schedule
DATE
OPPONENT
TIME (ET)
Oct. 6
vs. Pistons
8:00 p.m.
Oct. 8
vs. Celtics
8:00 p.m.
Oct. 11
vs. Hawks
8:00 p.m.
Oct. 15
@ Hornets
7:00 p.m.
Oct. 17
@ Heat
8:00 p.m.
Miami Heat preseason schedule
DATE
OPPONENT
TIME (ET)
Oct. 4
vs. Magic
8:00 p.m.
Oct. 6
vs. Bucks
7:30 p.m.
Oct. 8
vs. Spurs
7:30 p.m
Oct. 12
@ Magic
6:00 p.m.
Oct. 13
@ Heat
6:00 p.m.
Oct. 17
vs. Grizzlies
8:00 p.m.
Milwaukee Bucks preseason schedule
DATE
OPPONENT
TIME (ET)
Oct. 6
@ Heat
7:30 p.m.
Oct. 9
vs. Pistons
8:00 p.m.
Oct. 12
@ Bulls
7:00 p.m.
Oct. 14
vs. Thunder
8:00 p.m.
Minnesota Timberwolves preseason schedule
DATE
OPPONENT
TIME (ET)
Oct. 4
@ Nuggets
9:00 p.m.
Oct. 7
vs. Pacers
8:00 p.m.
Oct. 9
@ Knicks
7:30 p.m.
Oct. 16
@ Bulls
8:00 p.m.
Oct. 17
@ 76ers
7:00 p.m.
New Orleans Pelicans preseason schedule
DATE
OPPONENT
TIME (ET)
Oct. 3
@ Melbourne United
5:30 a.m.
Oct. 4
@ SEM Phoenix
11:00 p.m.
Oct. 14
vs. Rockets
8:00 p.m.
Oct. 16
@ Magic
7:00 p.m.
New York Knicks preseason schedule
DATE
OPPONENT
TIME (ET)
Oct. 2
vs. 76ers (in Abu Dhabi)
12:00 p.m.
Oct. 4
@ 76ers (in Abu Dhabi)
11:00 a.m.
Oct. 9
vs. Timberwolves
7:30 p.m.
Oct. 13
vs. Wizards
7:30 p.m.
Oct. 17
vs. Hornets
7:30 p.m.
Oklahoma City Thunder preseason schedule
DATE
OPPONENT
TIME (ET)
Oct. 5
@ Hornets
5:00 p.m.
Oct. 6
@ Mavs
8:30 p.m.
Oct. 9
vs. Hornets
8:00 p.m.
Oct. 11
@ Pacers
7:00 p.m.
Oct. 14
@ Bucks
7:00 p.m.
Oct. 17
vs. Nuggets
8:00 p.m.
Orlando Magic preseason schedule
DATE
OPPONENT
TIME (ET)
Oct. 4
@ Heat
8:00 p.m.
Oct. 10
@ 76ers
7:00 p.m.
Oct. 12
vs. Heat
6:00 p.m.
Oct. 16
vs. Pelicans
7:00 p.m.
Philadelphia 76ers preseason schedule
DATE
OPPONENT
TIME (ET)
Oct. 2
vs. Knicks (in Abu Dhabi)
12:00 p.m.
Oct. 4
@ Knicks (in Abu Dhabi)
11:00 a.m.
Oct. 10
vs. Magic
7:00 p.m.
Oct. 17
vs. Timberwolves
7:00 p.m.
Phoenix Suns preseason schedule
DATE
OPPONENT
TIME (ET)
Oct. 3
@ Lakers
10:00 p.m.
Oct. 10
@ Nets (in China)
8:00 a.m.
Oct. 12
vs. Nets (in China)
7:00 a.m.
Oct. 14
vs. Lakers
10:00 p.m.
Portland Trail Blazers preseason schedule
DATE
OPPONENT
TIME (ET)
Oct. 8
@ Warriors
10:00 p.m.
Oct. 10
vs. Kings
10:00 p.m.
Oct. 14
vs. Warriors
9:00 p.m.
Oct. 16
@ Jazz
10:00 p.m.
Sacramento Kings preseason schedule
DATE
OPPONENT
TIME (ET)
Oct. 8
vs. Raptors
10:00 p.m.
Oct. 10
@ Trail Blazers
10:00 p.m.
Oct. 15
vs. Clippers
10:00 p.m.
Oct. 17
@ Lakers
10:30 p.m.
San Antonio Spurs preseason schedule
DATE
OPPONENT
TIME (ET)
Oct. 8
@ Heat
7:30 p.m.
Oct. 10
vs. Jazz
8:00 p.m.
Oct. 13
@ Pacers
7:00 p.m.
Oct. 17
vs. Pacers
8:00 p.m.
Toronto Raptors preseason schedule
DATE
OPPONENT
TIME (ET)
Oct. 6
vs. Nuggets
10:00 p.m.
Oct. 8
@ Kings
10:00 p.m.
Oct. 10
vs. Celtics
7:00 p.m.
Oct. 12
@ Wizards
3:00 p.m.
Oct. 15
@ Celtics
7:30 p.m.
Oct. 17
vs. Nets
7:00 p.m.
Utah Jazz preseason schedule
DATE
OPPONENT
TIME (ET)
Oct. 8
@ Rockets
8:00 p.m.
Oct. 10
@ Spurs
8:00 p.m.
Oct. 13
vs. Mavericks
9:00 p.m.
Oct. 16
vs. Blazers
9:00 p.m.
Washington Wizards preseason schedule
DATE
OPPONENT
TIME (ET)
Oct. 12
vs. Raptors
3:00 p.m.
Oct. 13
@ Knicks
7:30 p.m.
Oct. 16
@ Pistons
7:00 p.m.