2025 FIFA Club World Cup TV Schedule and Streaming Guide: How to watch every game

32 teams travel from far and wide (with some treks longer than others) to the United States in order to compete in the revamped 2025 FIFA Club World Cup. They will be dispersed across the country, but all jostling to reach the ultimate destination: MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, on July 13. There and then, two finalists will battle for the right to call themselves the best club in the world; you won't want to miss it.

Of coures, there's no shortage of outlets, so there's no excuse not to tap into the Club World Cup. Below is a viewing guide to ensure soccer fans don't miss any action from the 63 inter-league tournament matches starting this coming weekend.

Ultimate 2025 FIFA Club World Cup viewing guide: Group stage schedule

Date Time Matchup Group TV Channel Streaming Jun. 14 8 p.m. ET Al Ahly FC vs. Inter Miami A TBS DAZN Jun. 15 12 p.m. ET FC Bayern München vs. Auckland City FC C TBD DAZN Jun. 15 12 p.m. ET Paris Saint-Germain vs. Atlético de Madrid B TNT/truTV DAZN Jun. 15 6 p.m. ET SE Palmeiras vs. FC Porto A TBD DAZN Jun. 15 7 p.m. ET Botafogo vs. Seattle Sounders FC B TBD DAZN Jun. 16 3 p.m. ET Chelsea FC vs. LAFC D TBS/truTV DAZN Jun. 16 6 p.m. ET CA Boca Juniors vs. SL Benfica C TBD DAZN Jun. 16 9 p.m. ET CR Flamengo vs. Espérance D TBD DAZN Jun. 17 12 p.m. ET Fluminense FC vs. Borussia Dortmund F TNT/truTV DAZN Jun. 17 12 p.m. ET CA River Plate vs. Urawa Red Diamonds E TBD DAZN Jun. 17 6 p.m. ET Ulsan HD vs. Mamelodi Sundowns FC F TBD DAZN Jun. 17 6 p.m. ET CF Monterrey vs. FC Internazionale Milano E TBD DAZN Jun. 18 12 p.m. ET Manchester City vs. Wydad AC G TBD DAZN Jun. 18 3 p.m. ET Real Madrid C. F. vs. Al Hilal H TNT/truTV DAZN Jun. 18 6 p.m. ET CF Pachuca vs. FC Salzburg H TBD DAZN Jun. 18 9 p.m. ET Al Ain FC vs. Juventus FC G TBD DAZN Jun. 19 12 p.m. ET SE Palmeiras vs. Al Ahly FC A TBD DAZN Jun. 19 3 p.m. ET Inter Miami CF vs. FC Porto A TNT/truTV DAZN Jun. 19 3 p.m. ET Seattle Sounders FC vs. Atlético de Madrid B TBD DAZN Jun. 19 6 p.m. ET Paris Saint-Germain vs. Botafogo B TBD DAZN Jun. 20 12 p.m. ET SL Benfica vs. Auckland City FC C TBD DAZN Jun. 20 2 p.m. ET CR Flamengo vs. Chelsea FC D TNT/truTV DAZN Jun. 20 5 p.m. ET LAFC vs. Espérance D TBD DAZN Jun. 20 9 p.m. ET FC Bayern München vs. CA Boca Juniors C TBS DAZN Jun. 21 12 p.m. ET Mamelodi Sundowns FC vs. Borussia Dortmund F TBD DAZN Jun. 21 12 p.m. ET FC Internazionale Milano vs. Urawa Red Diamonds E TBD DAZN Jun. 21 6 p.m. ET Fluminense FC vs. Ulsan HD F TBD DAZN Jun. 21 6 p.m. ET CA River Plate vs. CF Monterrey E TBS/truTV DAZN Jun. 22 12 p.m. ET Juventus FC vs. Wydad AC G TBD DAZN Jun. 22 3 p.m. ET Real Madrid C. F. vs. CF Pachuca H TNT/truTV DAZN Jun. 22 6 p.m. ET FC Salzburg vs. Al Hilal H TBD DAZN Jun. 22 9 p.m. ET Manchester City vs. Al Ain FC G TNT/truTV DAZN Jun. 23 12 p.m. ET Seattle Sounders FC vs. Paris Saint-Germain B TBD DAZN Jun. 23 12 p.m. ET Atlético de Madrid vs. Botafogo B TBD DAZN Jun. 23 9 p.m. ET Inter Miami CF vs. SE Palmeiras A TBS/truTV DAZN Jun. 23 9 p.m. ET FC Porto vs. Al Ahly FC A TBD DAZN Jun. 24 2 p.m. ET Auckland City FC vs. CA Boca Juniors C TBD DAZN Jun. 24 3 p.m. ET SL Benfica vs. FC Bayern München C TNT/truTV DAZN Jun. 24 9 p.m. ET LAFC vs. CR Flamengo D TBD DAZN Jun. 24 9 p.m. ET Espérance vs. Chelsea FC D TBD DAZN Jun. 25 3 p.m. ET Borussia Dortmund vs. Ulsan HD F TBD DAZN Jun. 25 3 p.m. ET Mamelodi Sundowns FC vs. Fluminense FC F TBD DAZN Jun. 25 6 p.m. ET FC Internazionale Milano vs. CA River Plate E TNT/truTV DAZN Jun. 25 6 p.m. ET Urawa Red Diamonds vs. CF Monterrey E TBD DAZN Jun. 26 3 p.m. ET Juventus FC vs. Manchester City G TBD DAZN Jun. 26 3 p.m. ET Wydad AC vs. Al Ain FC G TBD DAZN Jun. 26 8 p.m. ET Al Hilal vs. CF Pachuca H TBD DAZN Jun. 26 9 p.m. ET FC Salzburg vs. Real Madrid C.F. H TBD DAZN

Ultimate 2025 FIFA Club World Cup viewing guide: Round of 16 schedule

Date Time Matchup Match Number TV Channel Streaming Jun. 28 12 p.m. ET Group A winners vs. Group B runner-up 49 TBD DAZN Jun. 28 4 p.m. ET Group C winners vs. Group D runner-up 50 TBD DAZN Jun. 29 12 p.m. ET Group B winners vs. Group A runner-up 51 TBD DAZN Jun. 29 4 p.m. ET Group D winners vs. Group C runner-up 52 TBD DAZN Jun. 30 3 p.m. ET Group E winners vs. Group F runner-up 53 TBD DAZN Jun. 30 9 p.m. ET Group G winners vs. Group H runner-up 54 TBD DAZN Jul. 1 3 p.m. ET Group H winners vs. Group G runner-up 55 TBD DAZN Jul. 1 9 p.m. ET Group F winners vs. Group E runners-up 56 TBD DAZN

Ultimate 2025 FIFA Club World Cup viewing guide: Quarterfinals

Date Time Matchup Match Number TV Channel Streaming Jul. 4 3 p.m. ET Winner of Match 53 vs. Winner of Match 54 57 TBD DAZN Jul. 4 9 p.m. ET Winner of Match 49 vs. Winner of Match 50 58 TBD DAZN Jul. 5 12 p.m. ET Winner of Match 51 vs. Winner of Match 52 59 TBD DAZN Jul. 5 4 p.m. ET Winner of Match 55 vs. Winner of Match 56 60 TBD DAZN

Ultimate 2025 FIFA Club World Cup viewing guide: Semifinals

Date Time Matchup Match Number TV Channel Streaming Jul. 8 3 p.m. ET Winner of Match 57 vs. Winner of Match 58 61 TBD DAZN Jul. 9 3 p.m. ET Winner of Match 59 vs. Winner of Match 60 62 TBD DAZN

Ultimate 2025 FIFA Club World Cup viewing guide: Final

Date Time Matchup Match Number TV Channel Streaming Jul. 13 3 p.m. ET Winner of Match 61 vs. Winner of Match 62 63 TBD DAZN

Ultimate 2025 FIFA Club World Cup viewing guide: How to watch, TV and stream

Every Club World Cup contest will be available to stream via DAZN — for free, no less. That's right, folks: You can view the electrifying tourney with the click of some buttons, at no cost. Can it get any better than that?

Alternatively, some matches will be televised nationally in English on networks like TBS, TNT and truTV. Vix, Univision and TUDN will also be airing select games in the U.S. in Spanish.

FIFA Club World Cup 2025 groups

Eight groups of four will clash in a round-robin setting to kick things off. The top two squads from each group advance to the knockout stage, where it then becomes a win-or-go-home affair much like the actual World Cup. Here's how the clubs have been divvied up, and who they will face for a chance to reach the knockout bracket.

Group A (Country)

Palmeiras (Brazil), Inter Miami (United States), Al Ahly (Egypt), Porto (Portugal)

Group B (Country)

Atlético Madrid (Spain), Botafogo (Brazil), Paris Saint-Germain (France), Seattle Sounders (United States)

Group C (Country)

Boca Juniors (Argentina), Benfica (Portugal), Bayern Munich (Germany), Auckland City (New Zealand)

Group D (Country)

Chelsea (England), LAFC (United States), (Brazil), Espérance Sportive de Tunis (Tunisia)

Group E (Country)

Urawa Red Diamonds (Japan), Monterrey (Mexico), Inter Milan (Italy), River Plate (Argentina)

Group F (Country)

Ulsan HD (Korea Republic), Mamelodi Sundowns (South Africa), Fluminense (Brazil), Borussia Dortmund (Germany)

Group G (Country)

Wydad AC (Morocco), Al Ain (United Arab Emirates), Juventus (Italy), Manchester City (England)

Group H (Country)

Al-Hilal (Saudi Arabia), Pachuca (Mexico), Red Bull Salzburg (Austria), Real Madrid (Spain)