Unrivaled 2026: Full schedule, rosters, how to watch and more

If you're looking for some offseason women's basketball, look no further than Unrivaled. Here's everything you need to know.
ByEmmy Spersrud|
Laces v Lunar Owls - Unrivaled 2025
Laces v Lunar Owls - Unrivaled 2025 | Megan Briggs/GettyImages

We're 2 months removed from the 2025 WNBA season, and you might be missing your favorite W players. Well, the good news is Unrivaled Basketball kicks off its second season next week. Unrivaled is a three-on-three league created by Napheesa Collier and Breanna Stewart to ensure an in-country option for players looking to play during the offseason.

Unrivaled's inaugural season was an incredible success. So much so that they expanded from six teams to eight, with a total of 48 players participating. This season seems to be shaping up to be even more exciting — here is everything you need to know about the 2026 Unrivaled season.

2026 Unrivaled Rosters

  • Breeze BC: Paige Bueckers, Rickea Jackson, Dominique Malonga, Aari McDonald, Kate Martin, Cameron Brink
  • Hive BC: Kelsey Mitchell, Sonia Citron, Ezi Magbegor, Natisha Hiedeman, Saniya Rivers, Monique Billings
  • Laces BC: Jackie Young, Brittney Sykes, Alyssa Thomas, Jordin Canada, Maddy Siegrist, Naz Hillmon
  • Lunar Owls BC: Skylar Diggins, Marina Mabrey, Napheesa Collier, Rachel Banham, Rebecca Allen, Aaliyah Edwards
  • Mist BC: Allisha Gray, Breanna Stewart, Alanna Smith, Veronica Burton, Arike Ogunbowale, Li Yueru
  • Phantom BC: Kelsey Plum, Satou Sabally, Aliyah Boston, Dana Evans, Natasha Cloud, Kiki Iriafen
  • Rose BC: Chelsea Gray, Kahleah Copper, Azurá Stevens, Sug Sutton, Lexie Hull, Shakira Austin
  • Vinyl BC: Courtney Williams, Rhyne Howard, Dearica Hamby, Erica Wheeler, Rae Burrell, Brittney Griner

Unrivaled full schedule and how to watch

Unrivaled runs from Monday, Jan 5 to Wednesday, Mar 4, when a new champion is crowned. There is a slight break in regular games in mid-February for the 1-on-1 tournament. You can watch all the games on either TruTV or TNT.

January 2026

Date/Time

Matchup

How to Watch

Mon, Jan. 5, 1:00 PM ET

Mist BC vs. Hive BC

TruTV

Mon, Jan. 5, 2:15 PM ET

Vinyl BC vs. Laces BC

TruTV

Mon, Jan. 5, 8:00 PM ET

Lunar Owls BC vs. Rose BC

TNT & TruTV

Mon, Jan. 5, 9:15 PM ET

Phantom BC vs. Breeze BC

TNT & TruTV

Fri, Jan. 9, 7:30 PM ET

Vinyl BC vs. Rose BC

TNT & TruTV

Fri Jan. 9, 8:45 PM ET

Breeze BC vs. Hive BC

TNT & TruTV

Sat, Jan. 10, 7:30 PM ET

Lunar Owls BC vs. Phantom BC

TruTV

Sat, Jan. 10, 8:45 PM ET

Laces BC vs. Mist BC

TruTV

Sun, Jan. 11, 7:30 PM ET

Rose BC vs. Breeze BC

TruTV

Sun, Jan. 11, 8:45 PM ET

Hive BC vs. Vinyl BC

TruTV

Mon, Jan. 12, 7:30 PM ET

Mist BC vs. Phantom BC

TNT & TruTV

Mon, Jan. 12, 8:45 PM ET

Laces BC vs. Lunar Owls BC

TNT & TruTV

Fri, Jan. 16, 7:30 PM ET

Laces BC vs. Phantom BC

TNT & TruTV

Fri, Jan. 16, 8:45 PM ET

Rose BC vs. Hive BC

TNT & TruTV

Sat, Jan. 17, 7:30 PM ET

Mist BC vs. Lunar Owls

TruTV

Sat, Jan. 17, 8:45 PM ET

Breeze BC vs. Vinyl BC

TruTV

Sun, Jan. 18, 7:30 PM ET

Rose BC vs. Laces BC

TruTV

Sun, Jan. 18, 8:45 PM ET

Hive BC vs. Phantom BC

TruTV

Mon, Jan. 19, 8:00 PM ET

Phantom BC vs. Mist BC

TNT & TruTV

Mon, Jan. 19, 9:15 PM ET

Vinyl BC vs. Lunar Owls BC

TNT & TruTV

Fri, Jan. 23, 7:30 PM ET

Mist BC vs. Rose BC

TNT & TruTV

Fri, Jan. 23, 8:45 PM ET

Phantom BC vs. Vinyl BC

TNT & TruTV

Sat, Jan. 24, 7:30 PM ET

Lunar Owls BC vs. Breeze BC

TruTV

Sat, Jan. 24, 8:45 PM ET

Hive BC vs. Laces BC

TruTV

Sun, Jan. 25, 1:00 PM ET

Vinyl BC vs. Mist BC

TruTV

Sun, Jan. 25, 2:15 PM ET

Phantom BC vs. Rose BC

TruTV

Mon, Jan. 26, 7:30 PM ET

Lunar Owls BC vs. Hive BC

TNT & TruTV

Mon, Jan. 26, 8:45 PM ET

Laces BC vs. Breeze BC

TNT & TruTV

Fri, Jan. 30, 7:30 PM ET

Breeze BC vs. Phantom BC

TNT & TruTV

Fri, Jan. 30, 8:45 PM ET

Rose BC vs. Lunar Owls BC

TNT & TruTV

Sat, Jan. 31, 4:30 PM ET

Hive BC vs. Mist BC

TruTV

Sat, Jan. 31, 5:45 PM ET

Laces BC vs. Vinyl BC

TruTV

February 2026

Date/Time

Matchup

How to Watch

Sun, Feb. 1, 7:30 PM ET

Phantom BC vs. Lunar Owls BC

TruTv

Sun, Feb. 1, 8:45 PM ET

Breeze BC vs. Rose BC

TruTV

Mon, Feb. 2, 7:30 PM ET

Vinyl BC vs. Hive BC

TNT & TruTV

Mon, Feb. 2, 8:45 PM ET

Mist BC vs. Laces BC

TNT & TruTV

Fri, Feb. 6, 7:30 PM ET

Hive BC vs. Breeze BC

TNT & TruTV

Fri, Feb. 6, 8:45 PM ET

Lunar Owls vs. Laces BC

TNT & TruTV

Sat, Feb. 7, 7:30 PM ET

Rose BC vs. Vinyl BC

TruTV

Sat, Feb. 7, 8:45 PM ET

Phantom BC vs. Mist BC

TruTV

Mon, Feb. 9, 7:30 PM ET

Vinyl BC vs. Phantom BC

TNT & TruTV

Mon, Feb. 9, 8:45 PM ET

Rose BC vs. Mist BC

TNT & TruTV

Wed, Feb. 11, 7:00 PM ET

1-on-1 Tournament

TruTV

Fri, Feb. 13, 7:30 PM ET

1-on-1 Tournament

TNT & TruTV

Sat, Feb. 14, 6:00 PM ET

1-on-1 Tournament

TNT & TruTV

Tue, Feb. 17, 7:30 PM ET

Laces BC vs. Hive BC

TNT & TruTV

Tue, Feb. 17, 8:45 PM ET

Breeze BC vs. Lunar Owls BC

TNT & TruTV

Fri, Feb. 20, 7:30 PM ET

Phantom BC vs. Laces BC

TNT & TruTV

Fri, Feb. 20, 8:45 PM ET

Hive BC vs. Rose BC

TruTV

Sat, Feb. 21, 8:00 PM ET

Vinyl BC vs. Breeze BC

TruTV

Sat, Feb. 21, 9:15 PM ET

Lunar Owls BC vs. Mist BC

TruTV

Sun, Feb. 22, 7:30 PM ET

Phantom BC vs. Hive BC

TruTV

Sun, Feb. 22, 8:45 PM ET

Laces BC vs. Rose BC

TruTV

Mon, Feb. 23, 7:30 PM ET

Lunar Owls BC vs. Vinyl BC

TNT & TruTV

Mon, Feb. 23, 8:45 PM ET

Mist BC vs. Breeze BC

TNT & TruTV

Fri, Feb. 27, 1:00 PM ET

Rose BC vs. Phantom BC

TruTV

Fri, Feb. 27, 2:15 PM ET

Mist BC vs. Vinyl BC

TruTV

Fri, Feb. 27, 7:30 PM ET

Breeze BC vs. Laces BC

TNT & TruTV

Fri, Feb. 27, 8:45 PM ET

Hive BC vs. Lunar Owls BC

TNT & TruTV

Sat, Feb. 28, 8:30 PM ET

Playoffs: First Round

TruTV

Sat, Feb. 28, 9:45 PM ET

Playoffs: First Round

TruTV

March 2026

Date/Time

Matchup

How to Watch

Mon, Mar. 2, 7:30 PM ET

Playoffs: Semifinals

TNT & TruTV

Mon, Mar. 2, 8:45 PM ET

Playoffs: Semifinals

TNT & TruTV

Wed, Mar. 4, 9:30 PM ET

Playoffs: Championship

TNT & TruTV

What to watch for

There are plenty of aspects of Unrivaled that I am sure will pique your interest. It could be your favorite W stars finally teaming up after years of rivalry. For example, Marina Mabrey and Skylar Diggins are uniting, along with Cameron Brink and Paige Bueckers. We'll also be seeing WNBA teammates on opposite sides of the ball, like Minnesota's StudBudz, Natisha Hiedeman, and Courtney Williams, as well as Sonia Citron and Kiki Iriafen of the Washington Mystics.

Breeze BC seems to be the team to watch, as well. With the youngest squad in the league, they are full of new and upcoming talent who, without a doubt, want to show off what they can do against some of these veterans.

If nothing else, make sure you tune in to the 1-on-1 tournament. Last year, rookie Aaliyah Edwards dominated her way through some of the WNBA's best, like Breanna Stewart and Arike Ogunbowale. Napheesa Collier came out on top, where she won not only a trophy, but also the $200,000 grand prize. Surely, this year will only bring out more fiery competition.

