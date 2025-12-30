Unrivaled 2026: Full schedule, rosters, how to watch and more

We're 2 months removed from the 2025 WNBA season, and you might be missing your favorite W players. Well, the good news is Unrivaled Basketball kicks off its second season next week. Unrivaled is a three-on-three league created by Napheesa Collier and Breanna Stewart to ensure an in-country option for players looking to play during the offseason.
Unrivaled's inaugural season was an incredible success. So much so that they expanded from six teams to eight, with a total of 48 players participating. This season seems to be shaping up to be even more exciting — here is everything you need to know about the 2026 Unrivaled season.
2026 Unrivaled Rosters
- Breeze BC: Paige Bueckers, Rickea Jackson, Dominique Malonga, Aari McDonald, Kate Martin, Cameron Brink
- Hive BC: Kelsey Mitchell, Sonia Citron, Ezi Magbegor, Natisha Hiedeman, Saniya Rivers, Monique Billings
- Laces BC: Jackie Young, Brittney Sykes, Alyssa Thomas, Jordin Canada, Maddy Siegrist, Naz Hillmon
- Lunar Owls BC: Skylar Diggins, Marina Mabrey, Napheesa Collier, Rachel Banham, Rebecca Allen, Aaliyah Edwards
- Mist BC: Allisha Gray, Breanna Stewart, Alanna Smith, Veronica Burton, Arike Ogunbowale, Li Yueru
- Phantom BC: Kelsey Plum, Satou Sabally, Aliyah Boston, Dana Evans, Natasha Cloud, Kiki Iriafen
- Rose BC: Chelsea Gray, Kahleah Copper, Azurá Stevens, Sug Sutton, Lexie Hull, Shakira Austin
- Vinyl BC: Courtney Williams, Rhyne Howard, Dearica Hamby, Erica Wheeler, Rae Burrell, Brittney Griner
Unrivaled full schedule and how to watch
Unrivaled runs from Monday, Jan 5 to Wednesday, Mar 4, when a new champion is crowned. There is a slight break in regular games in mid-February for the 1-on-1 tournament. You can watch all the games on either TruTV or TNT.
January 2026
Date/Time
Matchup
How to Watch
Mon, Jan. 5, 1:00 PM ET
Mist BC vs. Hive BC
TruTV
Mon, Jan. 5, 2:15 PM ET
Vinyl BC vs. Laces BC
TruTV
Mon, Jan. 5, 8:00 PM ET
Lunar Owls BC vs. Rose BC
TNT & TruTV
Mon, Jan. 5, 9:15 PM ET
Phantom BC vs. Breeze BC
TNT & TruTV
Fri, Jan. 9, 7:30 PM ET
Vinyl BC vs. Rose BC
TNT & TruTV
Fri Jan. 9, 8:45 PM ET
Breeze BC vs. Hive BC
TNT & TruTV
Sat, Jan. 10, 7:30 PM ET
Lunar Owls BC vs. Phantom BC
TruTV
Sat, Jan. 10, 8:45 PM ET
Laces BC vs. Mist BC
TruTV
Sun, Jan. 11, 7:30 PM ET
Rose BC vs. Breeze BC
TruTV
Sun, Jan. 11, 8:45 PM ET
Hive BC vs. Vinyl BC
TruTV
Mon, Jan. 12, 7:30 PM ET
Mist BC vs. Phantom BC
TNT & TruTV
Mon, Jan. 12, 8:45 PM ET
Laces BC vs. Lunar Owls BC
TNT & TruTV
Fri, Jan. 16, 7:30 PM ET
Laces BC vs. Phantom BC
TNT & TruTV
Fri, Jan. 16, 8:45 PM ET
Rose BC vs. Hive BC
TNT & TruTV
Sat, Jan. 17, 7:30 PM ET
Mist BC vs. Lunar Owls
TruTV
Sat, Jan. 17, 8:45 PM ET
Breeze BC vs. Vinyl BC
TruTV
Sun, Jan. 18, 7:30 PM ET
Rose BC vs. Laces BC
TruTV
Sun, Jan. 18, 8:45 PM ET
Hive BC vs. Phantom BC
TruTV
Mon, Jan. 19, 8:00 PM ET
Phantom BC vs. Mist BC
TNT & TruTV
Mon, Jan. 19, 9:15 PM ET
Vinyl BC vs. Lunar Owls BC
TNT & TruTV
Fri, Jan. 23, 7:30 PM ET
Mist BC vs. Rose BC
TNT & TruTV
Fri, Jan. 23, 8:45 PM ET
Phantom BC vs. Vinyl BC
TNT & TruTV
Sat, Jan. 24, 7:30 PM ET
Lunar Owls BC vs. Breeze BC
TruTV
Sat, Jan. 24, 8:45 PM ET
Hive BC vs. Laces BC
TruTV
Sun, Jan. 25, 1:00 PM ET
Vinyl BC vs. Mist BC
TruTV
Sun, Jan. 25, 2:15 PM ET
Phantom BC vs. Rose BC
TruTV
Mon, Jan. 26, 7:30 PM ET
Lunar Owls BC vs. Hive BC
TNT & TruTV
Mon, Jan. 26, 8:45 PM ET
Laces BC vs. Breeze BC
TNT & TruTV
Fri, Jan. 30, 7:30 PM ET
Breeze BC vs. Phantom BC
TNT & TruTV
Fri, Jan. 30, 8:45 PM ET
Rose BC vs. Lunar Owls BC
TNT & TruTV
Sat, Jan. 31, 4:30 PM ET
Hive BC vs. Mist BC
TruTV
Sat, Jan. 31, 5:45 PM ET
Laces BC vs. Vinyl BC
TruTV
February 2026
Date/Time
Matchup
How to Watch
Sun, Feb. 1, 7:30 PM ET
Phantom BC vs. Lunar Owls BC
TruTv
Sun, Feb. 1, 8:45 PM ET
Breeze BC vs. Rose BC
TruTV
Mon, Feb. 2, 7:30 PM ET
Vinyl BC vs. Hive BC
TNT & TruTV
Mon, Feb. 2, 8:45 PM ET
Mist BC vs. Laces BC
TNT & TruTV
Fri, Feb. 6, 7:30 PM ET
Hive BC vs. Breeze BC
TNT & TruTV
Fri, Feb. 6, 8:45 PM ET
Lunar Owls vs. Laces BC
TNT & TruTV
Sat, Feb. 7, 7:30 PM ET
Rose BC vs. Vinyl BC
TruTV
Sat, Feb. 7, 8:45 PM ET
Phantom BC vs. Mist BC
TruTV
Mon, Feb. 9, 7:30 PM ET
Vinyl BC vs. Phantom BC
TNT & TruTV
Mon, Feb. 9, 8:45 PM ET
Rose BC vs. Mist BC
TNT & TruTV
Wed, Feb. 11, 7:00 PM ET
1-on-1 Tournament
TruTV
Fri, Feb. 13, 7:30 PM ET
1-on-1 Tournament
TNT & TruTV
Sat, Feb. 14, 6:00 PM ET
1-on-1 Tournament
TNT & TruTV
Tue, Feb. 17, 7:30 PM ET
Laces BC vs. Hive BC
TNT & TruTV
Tue, Feb. 17, 8:45 PM ET
Breeze BC vs. Lunar Owls BC
TNT & TruTV
Fri, Feb. 20, 7:30 PM ET
Phantom BC vs. Laces BC
TNT & TruTV
Fri, Feb. 20, 8:45 PM ET
Hive BC vs. Rose BC
TruTV
Sat, Feb. 21, 8:00 PM ET
Vinyl BC vs. Breeze BC
TruTV
Sat, Feb. 21, 9:15 PM ET
Lunar Owls BC vs. Mist BC
TruTV
Sun, Feb. 22, 7:30 PM ET
Phantom BC vs. Hive BC
TruTV
Sun, Feb. 22, 8:45 PM ET
Laces BC vs. Rose BC
TruTV
Mon, Feb. 23, 7:30 PM ET
Lunar Owls BC vs. Vinyl BC
TNT & TruTV
Mon, Feb. 23, 8:45 PM ET
Mist BC vs. Breeze BC
TNT & TruTV
Fri, Feb. 27, 1:00 PM ET
Rose BC vs. Phantom BC
TruTV
Fri, Feb. 27, 2:15 PM ET
Mist BC vs. Vinyl BC
TruTV
Fri, Feb. 27, 7:30 PM ET
Breeze BC vs. Laces BC
TNT & TruTV
Fri, Feb. 27, 8:45 PM ET
Hive BC vs. Lunar Owls BC
TNT & TruTV
Sat, Feb. 28, 8:30 PM ET
Playoffs: First Round
TruTV
Sat, Feb. 28, 9:45 PM ET
Playoffs: First Round
TruTV
March 2026
Date/Time
Matchup
How to Watch
Mon, Mar. 2, 7:30 PM ET
Playoffs: Semifinals
TNT & TruTV
Mon, Mar. 2, 8:45 PM ET
Playoffs: Semifinals
TNT & TruTV
Wed, Mar. 4, 9:30 PM ET
Playoffs: Championship
TNT & TruTV
What to watch for
There are plenty of aspects of Unrivaled that I am sure will pique your interest. It could be your favorite W stars finally teaming up after years of rivalry. For example, Marina Mabrey and Skylar Diggins are uniting, along with Cameron Brink and Paige Bueckers. We'll also be seeing WNBA teammates on opposite sides of the ball, like Minnesota's StudBudz, Natisha Hiedeman, and Courtney Williams, as well as Sonia Citron and Kiki Iriafen of the Washington Mystics.
Breeze BC seems to be the team to watch, as well. With the youngest squad in the league, they are full of new and upcoming talent who, without a doubt, want to show off what they can do against some of these veterans.
If nothing else, make sure you tune in to the 1-on-1 tournament. Last year, rookie Aaliyah Edwards dominated her way through some of the WNBA's best, like Breanna Stewart and Arike Ogunbowale. Napheesa Collier came out on top, where she won not only a trophy, but also the $200,000 grand prize. Surely, this year will only bring out more fiery competition.