Complete World Cup group stage TV schedule: How to watch every game

The World Cup is here, and for the first time, the tournament will contain 48 teams, meaning 104 matches will be played, an increase of 40 compared to the previous 32-team format used since '98. Of these games, 72 will take place in the group stages, crammed into a period of only 17 days.
So, here is your complete, day-by-day group stage schedule, including kick off times as well as TV info in the United States.
Thursday June 11
Match
Kick off time
TV
Mexico vs South Africa
3 p.m. ET
FOX
Korea Republic vs Czechia
10 p.m. ET
Fox Sports 1
Friday June 12
Match
Kick off time
TV
Canada vs Bosnia & H
3 p.m. ET
FOX
United States vs Paraguay
9 p.m. ET
FOX
Saturday June 13
Match
Kick off time
TV
Qatar vs Switzerland
3 p.m. ET
FOX
Brazil vs Morocco
6 p.m. ET
FOX
Haiti vs Scotland
9 p.m. ET
FOX
Australia vs Türkiye
Midnight ET
Fox Sports 1
Sunday June 14
Match
Kick off time
TV
Germany vs Curaçao
1 p.m. ET
FOX
Netherlands vs Japan
4 p.m. ET
FOX
Ivory Coast vs Ecuador
7 p.m. ET
Fox Sports 1
Sweden vs Tunisia
10 p.m ET
Fox Sports 1
Monday June 15
Match
Kick off time
TV
Spain vs Cape Verde
Noon ET
FOX
Belgium vs Egypt
3 p.m. ET
FOX
Saudi Arabia vs Uruguay
6 p.m. ET
Fox Sports 1
Iran vs New Zealand
9 p.m. ET
Fox Sports 1
Tuesday June 16
Match
Kick off time
TV
France vs Senegal
3 p.m. ET
FOX
Iraq vs Norway
6 p.m. ET
FOX
Argentina vs Algeria
9 p.m. ET
FOX
Austria vs Jordan
Midnight ET
Fox Sports 1
Wednesday June 17
Match
Kick off time
TV
Portugal vs DR Congo
1 p.m. ET
FOX
England vs Croatia
4 p.m. ET
FOX
Ghana vs Panama
7 p.m. ET
Fox Sports 1
Uzbekistan vs Colombia
10 p.m. ET
Fox Sports 1
Thursday June 18
Match
Kick off time
TV
Czechia vs South Africa
Noon ET
FOX
Switzerland vs Bosnia & H
3 p.m. ET
FOX
Canada vs Qatar
6 p.m. ET
Fox Sports 1
Mexico vs Korea Republic
9 p.m. ET
FOX
Friday June 19
Match
Kick off time
TV
United States vs Australia
3 p.m. ET
FOX
Scotland vs Morocco
6 p.m. ET
FOX
Brazil vs Haiti
8:30 p.m. ET
FOX
Türkiye vs Paraguay
Midnight ET
Fox Sports 1
Saturday June 20
Match
Kick off time
TV
Netherlands vs Sweden
1 p.m ET
FOX
Germany vs Ivory Coast
4 p.m. ET
FOX
Ecuador vs Curaçao
8 p.m. ET
Fox Sports 1
Tunisia vs Japan
Midnight ET
Fox Sports 1
Sunday June 21
Match
Kick off times
TV
Spain vs Saudi Arabia
Noon ET
FOX
Belgium vs Iran
3 p.m. ET
Fox Sports 1
Uruguay vs Cape Verde
6 p.m. ET
Fox Sports 1
New Zealand vs Egypt
9 p.m. ET
Fox Sports 1
Monday June 22
Match
Kick off times
TV
Argentina vs Austria
1 p.m. ET
FOX
France vs Iraq
5 p.m. ET
FOX
Norway vs Senegal
8 p.m. ET
FOX
Jordan vs Algeria
11 p.m. ET
Fox Sports 1
Tuesday June 23
Match
Kick off times
TV
Portugal vs Uzbekistan
1 p.m. ET
FOX
England vs Ghana
4 p.m. ET
FOX
Panama vs Croatia
7 p.m. ET
FOX
Colombia vs DR Congo
10 p.m. ET
Fox Sports 1
Wednesday June 24
Match
Kick off time
TV
Switzerland vs Canada
3 p.m. ET
FOX
Bosnia & H vs Qatar
3 p.m. ET
Fox Sports 1
Scotland vs Brazil
6 p.m ET
FOX
Morocco vs Haiti
6 p.m. ET
Fox Sports 1
Czechia vs Mexico
9 p.m. ET
FOX
South Africa vs Korea Republic
9 p.m. ET
Fox Sports 1
Thursday June 25
Match
Kick off time
TV
Ecuador vs Germany
4 p.m. ET
FOX
Curaçao vs Ivory Coast
4 p.m. ET
Fox Sports 1
Tunisia vs Netherlands
7 p.m. ET
FOX
Japan vs Sweden
7 p.m. ET
Fox Sports 1
Türkiye vs United States
10 p.m. ET
FOX
Paraguay vs Australia
10 p.m. ET
Fox Sports 1
Friday June 26
Match
Kick off time
TV
Norway vs France
3 p.m. ET
FOX
Senegal vs Iraq
3 p.m. ET
Fox Sports 1
Uruguay vs Spain
8 p.m. ET
FOX
Cape Verde vs Saudi Arabia
8 p.m. ET
Fox Sports 1
New Zealand vs Belgium
11 p.m. ET
FOX
Egypt vs Iran
11 p.m. ET
Fox Sports 1
Saturday June 27
Match
Kick off time
TV
Panama vs England
5 p.m. ET
FOX
Croatia vs Ghana
5 p.m. ET
Fox Sports 1
Colombia vs Portugal
7:30 p.m. ET
FOX
DR Congo vs Uzbekistan
7:30 p.m. ET
Fox Sports 1
Jordan vs Argentina
10 p.m. ET
FOX
Algeria vs Austria
10 p.m. ET
Fox Sports 1
Throughout the majority of the group stages, there are four matches back-to-back throughout the day. This then changes to six games a day on matchday three, albeit the final game in each group kicks off simultaneously, as has been the case ever since the Disgrace of Gijón.
In the United States, every World Cup match is live across the FOX network, either on FOX or Fox Sports 1. Matches are also available on UNIVERSO and Telemundo in Spanish. While the group stages conclude on Saturday, June 27, the knockouts then commence the very next day.
World Cup knockout stages schedule
- Round of 32: June 28 - July 3
- Round of 16: July 4 - July 7
- Quarter-finals: July 9 - July 11
- Semi-finals: July 14 - 15
- Third-place playoff: July 18
- Final: July 19
You can ready plenty more ahead of the World Cup across FanSided. We have ranked all 12 groups from least to most difficult, profiled the four debut teams, analyzed the most entertaining sides, forecasted which heavyweights are most likely to underperform, and attempted to predict the result of all 72 group stage games, as well as so much more. Stay tuned for daily World Cup coverage all across the FanSided network and enjoy all the action taking place across Mexico, United States and Canada over the next 38 days.