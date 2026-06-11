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Complete World Cup group stage TV schedule: How to watch every game

The World Cup gives viewers the chance to take in more than 100 games. Here's how to watch them all.
ByBen Gray|
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United States v Senegal - International Friendly
United States v Senegal - International Friendly | Omar Vega/USSF/GettyImages

The World Cup is here, and for the first time, the tournament will contain 48 teams, meaning 104 matches will be played, an increase of 40 compared to the previous 32-team format used since '98. Of these games, 72 will take place in the group stages, crammed into a period of only 17 days.

So, here is your complete, day-by-day group stage schedule, including kick off times as well as TV info in the United States.

Thursday June 11

Match

Kick off time

TV

Mexico vs South Africa

3 p.m. ET

FOX

Korea Republic vs Czechia

10 p.m. ET

Fox Sports 1

Friday June 12

Match

Kick off time

TV

Canada vs Bosnia & H

3 p.m. ET

FOX

United States vs Paraguay

9 p.m. ET

FOX

Saturday June 13

Match

Kick off time

TV

Qatar vs Switzerland

3 p.m. ET

FOX

Brazil vs Morocco

6 p.m. ET

FOX

Haiti vs Scotland

9 p.m. ET

FOX

Australia vs Türkiye

Midnight ET

Fox Sports 1

Sunday June 14

Match

Kick off time

TV

Germany vs Curaçao

1 p.m. ET

FOX

Netherlands vs Japan

4 p.m. ET

FOX

Ivory Coast vs Ecuador

7 p.m. ET

Fox Sports 1

Sweden vs Tunisia

10 p.m ET

Fox Sports 1

Monday June 15

Match

Kick off time

TV

Spain vs Cape Verde

Noon ET

FOX

Belgium vs Egypt

3 p.m. ET

FOX

Saudi Arabia vs Uruguay

6 p.m. ET

Fox Sports 1

Iran vs New Zealand

9 p.m. ET

Fox Sports 1

Tuesday June 16

Match

Kick off time

TV

France vs Senegal

3 p.m. ET

FOX

Iraq vs Norway

6 p.m. ET

FOX

Argentina vs Algeria

9 p.m. ET

FOX

Austria vs Jordan

Midnight ET

Fox Sports 1

Wednesday June 17

Match

Kick off time

TV

Portugal vs DR Congo

1 p.m. ET

FOX

England vs Croatia

4 p.m. ET

FOX

Ghana vs Panama

7 p.m. ET

Fox Sports 1

Uzbekistan vs Colombia

10 p.m. ET

Fox Sports 1

Thursday June 18

Match

Kick off time

TV

Czechia vs South Africa

Noon ET

FOX

Switzerland vs Bosnia & H

3 p.m. ET

FOX

Canada vs Qatar

6 p.m. ET

Fox Sports 1

Mexico vs Korea Republic

9 p.m. ET

FOX

Friday June 19

Match

Kick off time

TV

United States vs Australia

3 p.m. ET

FOX

Scotland vs Morocco

6 p.m. ET

FOX

Brazil vs Haiti

8:30 p.m. ET

FOX

Türkiye vs Paraguay

Midnight ET

Fox Sports 1

Saturday June 20

Match

Kick off time

TV

Netherlands vs Sweden

1 p.m ET

FOX

Germany vs Ivory Coast

4 p.m. ET

FOX

Ecuador vs Curaçao

8 p.m. ET

Fox Sports 1

Tunisia vs Japan

Midnight ET

Fox Sports 1

Sunday June 21

Match

Kick off times

TV

Spain vs Saudi Arabia

Noon ET

FOX

Belgium vs Iran

3 p.m. ET

Fox Sports 1

Uruguay vs Cape Verde

6 p.m. ET

Fox Sports 1

New Zealand vs Egypt

9 p.m. ET

Fox Sports 1

Monday June 22

Match

Kick off times

TV

Argentina vs Austria

1 p.m. ET

FOX

France vs Iraq

5 p.m. ET

FOX

Norway vs Senegal

8 p.m. ET

FOX

Jordan vs Algeria

11 p.m. ET

Fox Sports 1

Tuesday June 23

Match

Kick off times

TV

Portugal vs Uzbekistan

1 p.m. ET

FOX

England vs Ghana

4 p.m. ET

FOX

Panama vs Croatia

7 p.m. ET

FOX

Colombia vs DR Congo

10 p.m. ET

Fox Sports 1

Wednesday June 24

Match

Kick off time

TV

Switzerland vs Canada

3 p.m. ET

FOX

Bosnia & H vs Qatar

3 p.m. ET

Fox Sports 1

Scotland vs Brazil

6 p.m ET

FOX

Morocco vs Haiti

6 p.m. ET

Fox Sports 1

Czechia vs Mexico

9 p.m. ET

FOX

South Africa vs Korea Republic

9 p.m. ET

Fox Sports 1

Thursday June 25

Match

Kick off time

TV

Ecuador vs Germany

4 p.m. ET

FOX

Curaçao vs Ivory Coast

4 p.m. ET

Fox Sports 1

Tunisia vs Netherlands

7 p.m. ET

FOX

Japan vs Sweden

7 p.m. ET

Fox Sports 1

Türkiye vs United States

10 p.m. ET

FOX

Paraguay vs Australia

10 p.m. ET

Fox Sports 1

Friday June 26

Match

Kick off time

TV

Norway vs France

3 p.m. ET

FOX

Senegal vs Iraq

3 p.m. ET

Fox Sports 1

Uruguay vs Spain

8 p.m. ET

FOX

Cape Verde vs Saudi Arabia

8 p.m. ET

Fox Sports 1

New Zealand vs Belgium

11 p.m. ET

FOX

Egypt vs Iran

11 p.m. ET

Fox Sports 1

Saturday June 27

Match

Kick off time

TV

Panama vs England

5 p.m. ET

FOX

Croatia vs Ghana

5 p.m. ET

Fox Sports 1

Colombia vs Portugal

7:30 p.m. ET

FOX

DR Congo vs Uzbekistan

7:30 p.m. ET

Fox Sports 1

Jordan vs Argentina

10 p.m. ET

FOX

Algeria vs Austria

10 p.m. ET

Fox Sports 1

Throughout the majority of the group stages, there are four matches back-to-back throughout the day. This then changes to six games a day on matchday three, albeit the final game in each group kicks off simultaneously, as has been the case ever since the Disgrace of Gijón.

In the United States, every World Cup match is live across the FOX network, either on FOX or Fox Sports 1. Matches are also available on UNIVERSO and Telemundo in Spanish. While the group stages conclude on Saturday, June 27, the knockouts then commence the very next day.

World Cup knockout stages schedule

  • Round of 32: June 28 - July 3
  • Round of 16: July 4 - July 7
  • Quarter-finals: July 9 - July 11
  • Semi-finals: July 14 - 15
  • Third-place playoff: July 18
  • Final: July 19

You can ready plenty more ahead of the World Cup across FanSided. We have ranked all 12 groups from least to most difficult, profiled the four debut teams, analyzed the most entertaining sides, forecasted which heavyweights are most likely to underperform, and attempted to predict the result of all 72 group stage games, as well as so much more. Stay tuned for daily World Cup coverage all across the FanSided network and enjoy all the action taking place across Mexico, United States and Canada over the next 38 days.

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